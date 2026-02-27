"Белавиа" украсила юбилейной ливреей дальнемагистральный самолет

"Белавиа" планирует запуск новых рейсов и продолжит обновление парка самолетов. О перспективах 27 февраля заявили во время презентации юбилейной ливреи. Новый облик получил Airbus A330.

Куда полетит обновленный лайнер, какие новые маршруты готовят для белорусов?

Уже 30 лет компания "Белавиа" идет по пути развития. За эти годы были переломные моменты и различные ограничения, но развитие не останавливалось и по части флота компании, и услуг для пассажиров, и цифровизации. Сегодняшние результаты действительно заслуживают внимания.

В 2025 году было перевезено более 2 млн пассажиров. Подтянули и региональную сеть: областные аэропорты выполнили почти 1,7 тыс. рейсов (в общей сложности это 145 тыс. пассажиров за год).

На карте авиакомпании сегодня 18 стран. 27 февраля был анонсирован ряд новых направлений. Среди них есть и действительно неожиданные, например, Мальдивы. Туристический рынок диктует спрос на направление. И в августе компания планирует запустить первый рейс.

Еще в проработке рейсы в Манаму, столицу Бахрейна. Актуальность этого направления связана с непосредственной близостью к Саудовской Аравии. Еще из презентованных новинок - морской курорт Иордании, город Акаба. Рейс запланирован на март.

Что же собой представляет новая ливрея, рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец: "Мы попытались отразить всю географию полетов компании. Безусловно, невозможно все точки, куда мы летаем, отразить, но основные есть. Самое главное, родной Минск там присутствует, родная Беларусь. Самолет будет выполнять все рейсы, которые запланированы в расписании, в первую очередь дальнемагистральные рейсы".