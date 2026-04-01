Белая береза вместо шлагбаума: как создавался фундамент единства Беларуси и России

21 февраля 1995 года. Четыре года уже не существует СССР, как и четкого понимания о дальнейшей жизни.

Тогда в Минск прилетел борт Президента России Бориса Ельцина. Наследие Беловежских соглашений о распаде Советского Союза залегло в умах наций, но понимания, что и как делать дальше - вместе, порознь, надо ли сотрудничество вообще - пока еще нет. На плечах Ельцина лежала Первая чеченская война, а Президент Беларуси Александр Лукашенко по крупицам собирал экономику.

Александр Лукашенко и Борис Ельцин

Криминал, разруха, безработица - ворох проблем у двух республик схож, да и продолжатся они все 1990-е годы.

"Белорусский президент вел разговор, как и положено принимающей стороне. Говорил о том, что под его руководством Беларусь будет надежной опорой для Российской Федерации, а российский президент говорил меньше, он всматривался в своего собеседника. Для Ельцина Лукашенко был явлением необычным и новым. Во-первых, он был моложе на 23 года. Во-вторых, был не из партийной номенклатуры, а сам Ельцин, как и все руководство других стран СНГ, были бывшими партийными секретарями. Ельцин хотел понять, что это за молодой человек, который сидит перед ним и который в одиночку без поддержки выиграл выборы в средней по величине стране, как с ним вести дела и что от него ожидать", - вспомнил первый помощник Президента Беларуси (1995-1998 гг.) Урал Латыпов.

21 февраля на столе политиков уже лежал Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Вектор истории был задан: получение энергоресурсов по льготным ценам, формирование единого экономического пространства и, главное, закладка фундамент для того еще невиданного словосочетания - Союзное государство. И хотя подписанный документ говорил твердо и четко о выборе одной дороги, путь еще предстояло пройти немалый. В том же 1995-м произошел самый наглядный пример союзной гравитации. Аксакал и генератор крылатых фраз Виктор Черномырдин и молодой Президент Александр Лукашенко буквально шли навстречу друг другу. Воистину, дружба без границ - 26 мая 1995 года убрали последние шлагбаумы на границе двух государств.

Александр Лукашенко и Виктор Черномырдин убирают шлагбаум на границе Беларуси и России

"Я сегодня счастлив. Для меня, молодого политика, это счастье. Виктор Степанович (Черномырдин. - прим. news.by) является олицетворением произошедшего. Он три года боролся за это. Я, может быть, другой ипостаси, в другой должности, но тоже шел рядом с ним. А сегодня судьба свела нас на этот великий подиум", - сказал Александр Лукашенко в мае 1995 года.

На следующий день газеты написали об отсутствии границ между Беларусью и Россией. Вместо пограничного столба ныне высажена белая береза.

статья в газете "Советская Белоруссия" об отсутствии границ между Беларусью и Россией

Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Общий праздник - пример того, как в общем историческом пространстве могут развиваться государства с взаимопониманием, но с учетом интересов. Это идеальная модель утопической для мира ситуации, но она получилась. Даже если что-то не получается, мы идем навстречу друг другу, например, совместно обсуждаем внутренние социально-экономические проблемы, касающиеся вопросов образования, исторической памяти, медицины, промышленности, экономики".

Уже 2 апреля 1996 года Беларусь и Россия подписали Договор о создании Сообщества двух стран - так и появился День единения. Но кричали "Свершилось!" в Минске и Москве спустя три года, в 1999-м.

Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о создании Сообщества Беларуси и России

"Антиинтеграционный рейтинг по своей интенсивности достигал немыслимых размеров, и свидетельством тому является Стамбульская встреча глав государств. Не случайно на той встрече были предприняты атаки, и, прежде всего, на Россию. Многие не верят, что на экономически и политически разоренном пространстве бывшего СССР возможна такая интеграция. Мы доказали, что это не только возможно, но и осуществимо", - заявил Александр Лукашенко в Москве в 1999 году.

История рассудила - 42-й президент США Билл Клинтон остался в прошлом, Стамбульские встречи ОБСЕ, о которых говорил Президент Беларуси, тоже. А интеграция Беларуси и России происходит здесь и сейчас.

Политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО Елена Пономарева считает, что без преувеличения, политпрозорливость Александра Лукашенко сохранила единство и спасла народы от разрушительных действий. К слову, именно в России было больше всего скептиков Союзного государства. Инициатива главы Беларуси фактически заложила фундамент того, что имеется сегодня. За эти годы Российская Федерация и Республика Беларусь прошли огромный путь.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

В нулевые гравитация интеграции Минска и Москвы меняла форму, но сила притяжения двух столиц и народов оставалась неизменной.

"Россия для Беларуси и Беларусь для России - ближайшие союзники и друзья. Мы действительно два братских народа, это особые отношения, которые постоянно укрепляются. Союзное государство Беларуси и России является уникальным примером успешной взаимовыгодной, абсолютно бесконфликтной и очень перспективной интеграции стран, которые фактически в настоящее время являются единым целым", - заметил замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия) Владимир Шаповалов.

2000-е и 2010-е годы стали временем геополитических бурь. Переживало их и Союзное государство. Были газовые, молочные и нефтяные размолвки. Западные политологи в конце 2010-х даже вкидывали вбросы о выходе Минска из объединения с Россией.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

В 2021 году белорусский лидер давал интервью британской медиакомпании BBC. Один из вопросов касался интеграции с Россией и возможности появления президента Союзного государства. Тогда Александр Лукашенко резко заявил: "Мы создаем. Вы - с Америкой, я - с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли".

Президент тогда пояснил и значение слова "союз" в контексте Беларуси и России - это выстраивание отношений двух суверенных, независимых государств. "Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут две страны - Беларусь и Россия, которые выстроят союз, и он будет мощнее, чем унитарное государство. А вопроса один президент, два президента, мы никогда с Путиным этот вопрос не обсуждали. Никогда! Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко дает интервью британскому журналисту BBC

И ведь единение Беларуси и России это еще и, скажем, Форум регионов. В 2026 году он пройдет уже в 13-й раз в Минске и области. Проходит и ежегодный Высший госсовет, разработаны программы в атомной энергетике и совместная космическая программа.

Владимир Путин, президент России:

"Российско-белорусские отношения, союзничество, стратегическое партнерство выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг к другу. Наши страны и народы объединяют общая история, сложившиеся между многими россиянами и белорусами, семейные и родственные узы, приверженность одним и тем же нравственным и духовным ценностям".

Нельзя забывать и про фактор единой безопасности - ядерное оружие, возвращенное в Беларусь в марте 2023 года.

Александр Лукашенко, 01.07.2025 года:

"Еще одна тема, которая в последнее время звучит - тема ядерного оружия и, особенно, "Орешник". Знаете, я понимаю некоторых, которые говорят, что, разместив ядерное оружие, Беларусь поставила себя под удар. Это "оттуда" идея появилась. А назовите в истории случай, или даже сейчас кто-то мечтает об этом, напасть на страну, которая обладает ядерным оружием? И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить. Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну (а я как Президент и Главнокомандующий за это отвечаю), как раньше, кто-то нападал. Представителям США я прямо в лоб дословно сказал: "Ядерное оружие стоит, где надо, оно спокойно существует, охраняется, как положено в мире. Но упаси вас Господь ступить на белорусскую землю без ведома. Упаси вас Господь! Ответ будет мгновенный, молниеносный и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь".

Александр Лукашенко выступает на торжественной церемонии по случаю 3 Июля

Мы видим, что Союзное государство прошло путь от идеи до реального воплощения. Это не просто дружба Президентов, а ежедневная работа тысяч предприятий, миллионов граждан и двух великих наций, что стоят за свою единую правду, помнят единую историю и говорят на общем языке единения Беларуси и России.