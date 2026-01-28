Беленченко: Упоминание Беларуси как страны - учредителя Совета мира не просто протокольный жест

"Факт публичной благодарности со стороны Совета мира и инициированного президентом США и упоминания Республики Беларусь в качестве страны-учредителя, на мой взгляд, выходит далеко за рамки обычного протокольного жеста. Это индикатор более глубоких процессов, которые сегодня происходят в системе международных отношений".

По словам эксперта, прежде всего это является четким политическим сигналом. Фактически наблюдается признание Республики Беларусь как субъектного участника в формировании новых механизмов международной безопасности. Сама благодарность в адрес Беларуси хорошо вписывается в логику прагматичного подхода, который традиционно демонстрирует президент США Дональд Трамп. "Если анализировать его политическую линию, становится очевидно, что для него ключевое значение имеют не идеологические оценки, а способность государства действовать самостоятельно, конструктивно и вносить реальный вклад в стабилизацию международной обстановки. Ведь Трамп - прагматик, и в этом контексте он рассматривает Беларусь как страну с определенным опытом миротворчества и посредничества", - считает Никита Беленченко.