Белэнерго: массовых отключений электричества из-за снегопада в стране не зафиксировано

Как заявили "Первому информационному" в Белэнерго, массовых отключений электричества в стране не зафиксировано. Оранжевый уровень опасности объявлен на ближайшие сутки в Беларуси. В стране введен план "Погода". Сотрудники МЧС разослали СМС-уведомления о возможной опасности на дорогах: наледь, скользкая проезжая часть, возможно отключение электричества. Однако обошлось без происшествий. Колонны машин спецтехники с самого утра работают в городе. А сотни коммунальщиков и неравнодушные граждане взялись за лопаты. Экипажи ДПС работают все выходные в усиленном режиме и помогают водителям, которые попали в неприятные ситуации.

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Запланировано проведение специальных мероприятий "Фильтр" и "Паутина". Также Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой отдых в праздничные, выходные дни. И в случаях дальних поездок с детьми заранее позаботьтесь об их безопасной перевозке. Госавтоинспекция принимает все меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС готовы к оказанию помощи всем участникам дорожного движения и оперативному реагированию на любые нештатные ситуации".

Олег Корогвич, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Столичная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый боковой интервал. Не совершать резких манеров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, путепроводов и закруглений дорог. Не менее важным фактором безопасности является техническая подготовка транспортного средства. Убедитесь, что автомобиль оснащен зимними шинами, а системы обогрева и очистки стекол находятся в исправном состоянии".