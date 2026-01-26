3.74 BYN
2.84 BYN
3.34 BYN
Беллегпром представил свой инновационный потенциал в создании экипировки для спортсменов
Автор:Редакция news.by
Беллегпром представил свой инновационный потенциал в создании экипировки, одежды и обуви для спортсменов. На отечественную форму уже давно перешли многие сборные Беларуси. И как отмечают сами атлеты, она ничуть не уступает импортной.
Вот уже несколько сезонов выбирают "белорусское" и представители лыжных гонок. Отметим, форма, материалы и процесс производства корректируются исходя из запросов спортсменов.