Беллегпром представил свой инновационный потенциал в создании экипировки для спортсменов

Беллегпром представил свой инновационный потенциал в создании экипировки, одежды и обуви для спортсменов. На отечественную форму уже давно перешли многие сборные Беларуси. И как отмечают сами атлеты, она ничуть не уступает импортной.

Вот уже несколько сезонов выбирают "белорусское" и представители лыжных гонок. Отметим, форма, материалы и процесс производства корректируются исходя из запросов спортсменов.

