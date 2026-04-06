Белоруска создала ветеринарную лабораторию на колесах - как работает клиника

Белоруска переоборудовала машину скорой помощи в ветеринарную лабораторию. Главное преимущество клиники на колесах - осмотр пушистых пациентов прямо у дома.

Алена Усова родом из Могилева. Ее лучшим другом еще в студенческие годы была кошка Алиса. Именно с того времени и началась любовь к питомцам. Болезнь 17-летней Алисы подтолкнула белоруску к созданию сначала сервиса онлайн-консультаций, где ветеринары работали на основе анализов, а после - и собственной лаборатории на колесах.

Алена Усова, предприниматель:

"Более 80 % людей обращаются в ветеринарную клинику, когда уже поздно. Я решила, что это нужно не только мне, но и таким же ответственным владельцам своих питомцев, которые хотят долголетия для своих любимцев".

В мобильной клинике проходит работа командная. На вызовах осмотр проводит ветеринар общей практики Елизавета Приходовская. С собой есть необходимое оборудование для диагностики.

Для своей выездной лаборатории Алена переоборудовала машину скорой помощи. Выбор пал не случайно, внутри таких автомобилей уже есть специальная отделка - панели, которые не впитывают запахи и легко обрабатываются.

Пройти полный чекап организма пушистому пациенту можно за 1,5 часа. Столько времени займет комплексное обследование. Профессиональную помощь здесь оказывают и кошкам, и собакам.