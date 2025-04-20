Белорусская мечта: как живется американцу в глубинке Беларуси?

Беларусь радушно встречает гостей, которые приезжают сюда с добрыми помыслами. В республике есть чем удивить и чем покорить сердца иностранцев. Эта история об американце, который влюбился в белорусскую глубинку.

Он видел Биг-Бен, гулял по самым оживленным улицам Лос-Анджелеса. Но своим местом для жизни выбрал деревню Мощены Ушачского района.

Чарльз Найт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7654b447-5b79-4151-af44-b537821f3e15/conversions/41e70e11-9eb5-4800-87b5-3ad7f556c3fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7654b447-5b79-4151-af44-b537821f3e15/conversions/41e70e11-9eb5-4800-87b5-3ad7f556c3fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7654b447-5b79-4151-af44-b537821f3e15/conversions/41e70e11-9eb5-4800-87b5-3ad7f556c3fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7654b447-5b79-4151-af44-b537821f3e15/conversions/41e70e11-9eb5-4800-87b5-3ad7f556c3fa-xl-___webp_1920.webp 1920w Чарльз Найт

Чарльз Найт, уроженец штата Вирджиния (США):

"Три года я живу в Беларуси. Вот моя деревня Мощены. Это озеро Лутово".

Ничего необычного, просто настоящий американец проводит экскурсию по самой настоящей белорусской глубинке. Жители деревни Мощены уже и за диковинку это не считают. Сначала присматривались к удивительному соседу в ковбойской шляпе. Позже познакомились, а там и узнали, что он видел весь мир.

"О, я был в Лондоне, Праге, Берлине, Тайбэе, Лос-Анджелесе, Вашингтоне", - рассказывает американец.

В Беларусь его привела любовь сначала к прекрасной избраннице, а потом и ко всей стране. Впечатлился небольшой деревней, где отчетливо услышал: "Welcome to Мощены". Именно здесь, по мнению Чарльза, самые красивые леса и озера. Американец отмечает, что таких пейзажей нет нигде на планете, только в его белорусской деревне. Впечатлениями он делится с друзьями по всему миру.

Чарльз Найт:

"Раньше я вообще не знал о Беларуси, а потом прочувствовал ее. Ее нужно прочувствовать. Здесь так тихо, спокойно, есть леса, озера. Здесь мой дом, рядом озеро Лутово. Зачем вообще жить в каком-то другом месте? Я везде уже был. Когда я приехал сюда, мне все старались помочь, спрашивали, нужна ли мне какая-то помощь. Здесь такое гостеприимство, это не передать словами. Жители угощали меня вареньем, приносили закатки".

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О закатках, квашеной капусте и драниках Чарльз Найт теперь тоже может поддержать беседу. Гастрономический туризм, как рассуждает американец, является отличным поводом познакомиться с Беларусью, ее традициями и культурой, но самое главное - с людьми.

"Когда я прогуливаюсь, останавливаются машины. Люди спрашивают, ты тот самый американец? Садись, подвезем! Мне даже не приходится думать о безопасности. Я чувствую себя здесь намного безопаснее, чем в Америке. И это не потому, что я иностранец. Здесь просто все так устроено", - рассказывает уроженец штата Вирджиния.

Любуется закатами и рассветами Чарльз с мансарды своего нового дома. Также он присмотрел еще участок поблизости. Такие виды и главное возможность пользоваться природным богатством - роскошь для многих стран. Для Беларуси, рассуждает американец, получается, это все обыденность.

Чарльз Найт:

"Я был во многих столицах мира, все они выглядят одинаково - те же машины, те же здания, то же движение. Но потом я приехал в Беларусь, познакомился с Витебском. Так красиво, много монументов, большие площади, амфитеатр. Поэтому если вы иностранец и приехали погостить в Беларусь, побывайте не только в Минске, побывайте в городах поменьше, а затем обязательно побывайте в деревне. Я очень люблю мою деревню".