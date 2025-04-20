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Белорусская мечта: как живется американцу в глубинке Беларуси?
Беларусь радушно встречает гостей, которые приезжают сюда с добрыми помыслами. В республике есть чем удивить и чем покорить сердца иностранцев. Эта история об американце, который влюбился в белорусскую глубинку.
Он видел Биг-Бен, гулял по самым оживленным улицам Лос-Анджелеса. Но своим местом для жизни выбрал деревню Мощены Ушачского района.
Чарльз Найт, уроженец штата Вирджиния (США):
"Три года я живу в Беларуси. Вот моя деревня Мощены. Это озеро Лутово".
Ничего необычного, просто настоящий американец проводит экскурсию по самой настоящей белорусской глубинке. Жители деревни Мощены уже и за диковинку это не считают. Сначала присматривались к удивительному соседу в ковбойской шляпе. Позже познакомились, а там и узнали, что он видел весь мир.
"О, я был в Лондоне, Праге, Берлине, Тайбэе, Лос-Анджелесе, Вашингтоне", - рассказывает американец.
В Беларусь его привела любовь сначала к прекрасной избраннице, а потом и ко всей стране. Впечатлился небольшой деревней, где отчетливо услышал: "Welcome to Мощены". Именно здесь, по мнению Чарльза, самые красивые леса и озера. Американец отмечает, что таких пейзажей нет нигде на планете, только в его белорусской деревне. Впечатлениями он делится с друзьями по всему миру.
Чарльз Найт:
"Раньше я вообще не знал о Беларуси, а потом прочувствовал ее. Ее нужно прочувствовать. Здесь так тихо, спокойно, есть леса, озера. Здесь мой дом, рядом озеро Лутово. Зачем вообще жить в каком-то другом месте? Я везде уже был. Когда я приехал сюда, мне все старались помочь, спрашивали, нужна ли мне какая-то помощь. Здесь такое гостеприимство, это не передать словами. Жители угощали меня вареньем, приносили закатки".
О закатках, квашеной капусте и драниках Чарльз Найт теперь тоже может поддержать беседу. Гастрономический туризм, как рассуждает американец, является отличным поводом познакомиться с Беларусью, ее традициями и культурой, но самое главное - с людьми.
"Когда я прогуливаюсь, останавливаются машины. Люди спрашивают, ты тот самый американец? Садись, подвезем! Мне даже не приходится думать о безопасности. Я чувствую себя здесь намного безопаснее, чем в Америке. И это не потому, что я иностранец. Здесь просто все так устроено", - рассказывает уроженец штата Вирджиния.
Любуется закатами и рассветами Чарльз с мансарды своего нового дома. Также он присмотрел еще участок поблизости. Такие виды и главное возможность пользоваться природным богатством - роскошь для многих стран. Для Беларуси, рассуждает американец, получается, это все обыденность.
Чарльз Найт:
"Я был во многих столицах мира, все они выглядят одинаково - те же машины, те же здания, то же движение. Но потом я приехал в Беларусь, познакомился с Витебском. Так красиво, много монументов, большие площади, амфитеатр. Поэтому если вы иностранец и приехали погостить в Беларусь, побывайте не только в Минске, побывайте в городах поменьше, а затем обязательно побывайте в деревне. Я очень люблю мою деревню".
Все больше иностранцев открывают для себя Беларусь. Кому-то по душе сельские пейзажи, кто-то полной грудью дышит в областных центрах или столице. Все это очень индивидуально. Но есть, конечно, и общее - Беларусь выбирают за гостеприимство и возможность быть здесь своим.