3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Белорусские блюда из картофеля могут войти в Список наследия ЮНЕСКО
Беларусь готовит национальное досье для номинации в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И знаете, чем будем удивлять? Нашими блюдами из тертого картофеля.
Именно традиции приготовления наших драников, клецек, картофельных блинов могут получить официальное международное признание.
Страна готовит национальное досье
Блюда из тертого картофеля в Беларуси знают и готовят повсюду - в деревенских домах и городских квартирах, по будням и праздникам. Рецепты драников, картофельных блинов и других угощений передаются из поколения в поколение. В 2023 году традиции их приготовления внесли в государственный список историко-культурных ценностей. Сегодня их готовят к международному признанию - оформлено национальное досье в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Сергей Саракач, замминистра культуры Беларуси:
"Национальное досье - это пакет документов, который готовится непосредственно для рассмотрения на очередной сессии секретариата ЮНЕСКО. Т.е. это полный комплект документов, где фиксируются все, скажем так, рецепты, фиксируются наши носители, все характерное для того или иного региона. Делается также видеоролик до 10 минут, который показывает глубину, показывает необходимость сохранения и популяризацию данного элемента".
В стране более 330 хранителей рецептов
Когда специалисты начали собирать рецепты, оказалось, что сначала их было 230, а потом список перевалил за 300. Сегодня за этим кулинарным наследием стоят более 330 хранителей.
Картофельная трапеза давно перестала быть лишь частью кухни. За последние 20 лет вокруг блюд сформировалась фестивальная и культурная среда - "Драник-фест", "Драник лэнд" и другие проекты. Образ драника используют дизайнеры и производители сувениров. Сегодня это один из самых узнаваемых символов национальной идентичности.
Так что же все это даст? Это грандиозный способ заявить о Беларуси на мировой гастрономической карте. Такой статус привлечет туристов, инвестиции и даст новый импульс развитию регионов. Полный пакет документов уже подготовлен, до 31 марта номинацию направят в секретариат ЮНЕСКО для экспертной оценки. Белорусские блюда и так известны на весь мир, осталось "зафиналить" этот факт документально.