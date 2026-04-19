Белорусские дипломаты присоединились к восстановлению храма Великомученицы Ирины
Единство белорусов в созидательном труде. Более 2 млн жителей нашей страны навели порядок в культурно-исторических и памятных местах, лесничествах, придомовых территориях, парковых зонах и социальных объектах на республиканском субботнике. Собрано более 18 млн рублей.
Субботник прошел и за пределами Беларуси. Дипломаты и сотрудники посольства Беларуси в России трудились на благоустройстве одной из самых древних церквей Москвы - в храме Великомученицы Ирины в Покровском. Он был построен в XVII веке в честь рождения дочери царя Михаила Федоровича Ирины.
После революции был закрыт. В церкви располагался тир, продовольственная база и завод. Колокольня была полностью разрушена. В 90-е храм вернули церкви. Несмотря на то, что он практически лежал в руинах, началось реставрация. Уже восстановлены крыша и колокольня, сейчас идут фасадные работы, а сотрудники белорусского посольства занимались благоустройством территории.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
"Объем работ внушительный, в первую очередь - внешнее благоустройство. После разбора конструкций строителями осталось много досок и мусора, так что потрудиться придется серьезно. Но коллектив у нас дружный: сотрудники посольства активно включились в процесс".
Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский, настоятель храма Великомученицы Ирины в Покровском (Москва):
"Мы благодарим посла за такое хорошее и большое дело. Единство наших государств проявлялось во все времена - мы действительно являемся единым целым в самом высоком смысле этого слова. Есть мудрое изречение: "Како люди мыслите". Вот это мышление правильное, оно дает и поступки добрые всегда".
Храм Великомученицы Ирины имеет статус подворья Белорусского экзархата. Поэтому наши дипломаты будут помогать до окончания реставрации. Впереди самое трудное и затратное - внутренние работы. Считают, что под слоем побелки могут находиться фрески, которые писал знаменитый художник Виктор Васнецов.