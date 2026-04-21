Белорусские и китайские ученые создали специфические наночастицы для лечения рака

Белорусские и китайские ученые успешно завершили проект по разработке полимерных наночастиц для лечения злокачественных опухолей. Эта технология легла в основу нового метода - сонодинамической терапии, которая позволяет точечно уничтожать раковые клетки.

От начала исследований до уже первого промежуточного этапа прошло 2 года. Белорусские ученые вместе с китайскими коллегами создали специфические наночастицы (настолько крошечные объекты, что их невозможно рассмотреть в обычный школьный микроскоп). Благодаря их особым свойствам они способны незаметно для опухолевых клеток проникать внутрь и накапливаться там.

Виктор Абашкин, заведующий лабораторией Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

"Наш проект совместно с университетом Дунхуа касался лечения рака поджелудочной железы. Сегодня это день один из самых трудно поддающихся лечению типов рака в первую очередь за счет образования у него так называемой оболочки из гиалурановой кислоты, то есть даже каким-то классическим препаратам сложно туда проникнуть. Иммунная система тоже плохо видит эту опухоль. И наша идея заключалась в создании специфических наночастиц".

По проекту наночастица вводится внутрь организма и концентрируется именно в опухолевых клетках, дальше - работа за ультразвуком. Под его влиянием эти частицы запускают определенные реакции, которые разрушают раковую клетку изнутри. Первые исследования провели на мышах.

"Мышам прививалась модель опухоли, то есть у них симулировался рак поджелудочной железы. И при введении этих наночастиц они достаточно хорошо накапливались, потому что были сконструированы специфически. При облучении ультразвуком мы разрушали опухоль, в некоторых случаях до стопроцентного исчезновения опухоли у мышей", - объяснил Виктор Абашкин.

Еще одна фишка - это то, что такая терапия не только убивает опухоль, но и стимулирует собственный иммунитет пациента на борьбу с болезнью. Исследования специалисты Института биофизики и клеточной инженерии НАН проводят совместно с Университетом Дунхуа. В Шанхае это один из ведущих вузов в области науки.

Дмитрий Щербин, заведующий отделом Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор:

"Мы сотрудничаем с так называемой ключевой лабораторией, руководимой профессором Ши. Ключевая, потому что правительство Китая дало специальное разрешение, отметило их высокий научный уровень. Все они касаются наночастиц, их исследования в биологии и медицине".

Но у некоторых мышей наночастицы накапливались и в здоровых органах, например в сердце или селезенке. Исследования продолжат, чтобы сделать это накопление нулевым. Говорят специалисты, это может занять 5 и более лет.