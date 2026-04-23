3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Белорусские LED-светильники утроят содержание антиоксидантов в растениях
В Беларуси разрабатывают светодиодные светильники, которые позволят втрое увеличить содержание антиоксидантов в растениях.
Проект реализуют ученые Национальной академии наук совместно с коллегами из Сибирского федерального университета. В основе разработки - cпециальный спектр излучения, который стимулирует накопление полезных веществ в корнях растений. Ожидается, что новые светильники не только повысят качество урожая, но и обеспечат значительную экономию.
Юрий Трофимов, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси:
"В мире все чаще используется принцип создания природоподобных технологий. Желательно, чтобы то, что делается в искусственных условиях, было похоже на те источники света, которые веками и тысячелетиями освещали Землю. Есть понятия "рассвет", "закат", есть состояние, когда двигаются по небосводу облака. Для растений важно и целесообразно похожие режимы освещения реализовать на практике, поэтому в этом направлении мы работаем".
Сейчас ученые проводят совместные опыты в одной из современных сити-ферм в России. Кроме того, в Минском парниково-тепличном комбинате проводится эксперимент по многоканальному светодиодному освещению растений.