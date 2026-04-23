Белорусские LED-светильники утроят содержание антиоксидантов в растениях

В Беларуси разрабатывают светодиодные светильники, которые позволят втрое увеличить содержание антиоксидантов в растениях.

Проект реализуют ученые Национальной академии наук совместно с коллегами из Сибирского федерального университета. В основе разработки - cпециальный спектр излучения, который стимулирует накопление полезных веществ в корнях растений. Ожидается, что новые светильники не только повысят качество урожая, но и обеспечат значительную экономию.

Юрий Трофимов, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2dd5dc3-bac0-4e4e-a6fa-79bf0e922706/conversions/647c18fc-9eb5-4bd0-bcbd-a22415bfcc5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2dd5dc3-bac0-4e4e-a6fa-79bf0e922706/conversions/647c18fc-9eb5-4bd0-bcbd-a22415bfcc5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2dd5dc3-bac0-4e4e-a6fa-79bf0e922706/conversions/647c18fc-9eb5-4bd0-bcbd-a22415bfcc5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2dd5dc3-bac0-4e4e-a6fa-79bf0e922706/conversions/647c18fc-9eb5-4bd0-bcbd-a22415bfcc5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Трофимов, директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси:

"В мире все чаще используется принцип создания природоподобных технологий. Желательно, чтобы то, что делается в искусственных условиях, было похоже на те источники света, которые веками и тысячелетиями освещали Землю. Есть понятия "рассвет", "закат", есть состояние, когда двигаются по небосводу облака. Для растений важно и целесообразно похожие режимы освещения реализовать на практике, поэтому в этом направлении мы работаем".