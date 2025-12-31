Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом

Самые теплые поздравления стране с наступающим Новым годом и Рождеством - из далекой Антарктиды! От участников Белорусской антарктической экспедиции с пожеланием мирного неба, крепчайшего полярного здоровья, новых свершений и процветания любимой Беларуси!

В этом сезоне в Антарктиду из Беларуси отправились 12 человек под руководством опытного полярника, участника всех предыдущих 17 экспедиций Алексея Гайдашова.