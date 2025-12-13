3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Белорусские школьники могут похвастаться отличным знанием финансового дела
Финансовая грамотность - для будущего благополучия. Знания в этой сфере позволяют легче ориентироваться в жизни, принимать взвешенные решения и управлять личным бюджетом, а то и бюджетом компаний и предприятий. И многие белорусские школьники могут похвастаться отличным знанием финансового дела. Республиканскую олимпиаду проводит Национальный банк. И с каждым годом конкуренция растет.
В 2025 году испытания проходили с сентября по декабрь. В четырех этапах свои финансовые знания проверили почти 29 тыс. учащихся более чем из 2350 школ и гимназий всех регионов страны.
Оценивали и творческий потенциал: насколько школьники раскрывают собственную индивидуальность через выполнение таких заданий.
Республиканская олимпиада по финансовой грамотности проводится ежегодно с 2014 года. Основная ее цель - популяризация знаний по финансам, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи.