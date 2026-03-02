Белорусские туристы в ОЭА ждут возможности улететь домой, паники нет

У белорусских туристов появился шанс улететь домой из ОАЭ. Корреспондент "Первого информационного" Дарья Рачко в эти дни находится в Дубае и сообщает последнюю информацию.

От турагентства, в котором Дарья покупала билеты, поступила информация, что, возможно, 2-3 марта белорусские граждане смогут вылететь в Минск. Управление по связям с общественностью правительства Дубая сообщило, что аэропорт эмирата возобновит полеты во вторник вечером в ограниченном режиме. 2 марта были рейсы из Абу-Даби. Несколько самолетов отправились из столицы ОАЭ, один из них в Москву. Правда, рейс планировался в 14:30 по местному времени, а улетел на 40 минут позже. На борту находились и белорусы. Они активно делились информацией в соцсетях и прислали видео с регистрации.

Как сообщали сограждане, им предоставили ваучер на 1000 дирхам (почти 800 рублей).

"Что касается ситуации по дню в целом, то ночь в Дубае была спокойная, с утра прозвучали 3 взрыва, и один настолько рядом, что затряслись окна. И все утро были слышны взрывы. Они же были и в Рас-эль-Хайме. О пострадавших не сообщается. Я находилась в Рас-эль-Хайме, это курортный город, однако он находится на самом близком расстоянии от Ирана среди эмиратов ОАЭ. Во второй половине дня тихо, без взрывов", - рассказала Дарья.

Еще одна туристка рассказала, что в Дубае обстановка спокойная: "Сходили в торговый центр, позавтракали, все открыто, все работает. У нас, кстати, наверху закрыли бассейн. Пляжи некоторые открыты, но большинство закрыто. Поехали проверить обстановку в Дубай Молле в центре. Народу просто тьма. Все открыто в Дубай Молле, все гуляют, все прогуливаются возле Бурж-Халифа".

"Были слышны хлопки, проснулись ровно в 9 утра. После этого в целом больше ничего не было слышно такого громкого. Люди на улицах есть, ездят, путешествует", - рассказал молодой человек.

"Ситуация в Эмиратах сейчас абсолютно спокойная. Люди отдыхают, прогуливаются. Абсолютно спокойно, никто не паникует, в магазинах достаточно продуктов, нет никаких очередей", - поделился наблюдениями турист.

Туристам в Дубае и в других эмиратах продлили проживание в отелях еще на 3 дня. Накануне власти поручили отелям сделать это из-за отмены рейсов, а счета предоставить правительству.

Для туристов, которые покупали тур у агентства, за проживание, возврат, обмен, заказ билетов отвечают турагентства, они же берут на себя все расходы.

Руслан Сегенюк, председатель правления Республиканского союза туристических организаций

Руслан Сегенюк, председатель правления Республиканского союза туристических организаций:

"Люди, которые организованно купили путевки и не полетели на отдых 28 февраля, 1-го, 2-го, 3 марта, обращаются к своим турагентам, и им предложены варианты либо полностью вернуть стоимость билета, деньги за путевки, либо перебронироваться на то же направление на другие даты по цене онлайна, либо на другие направления, где есть места тоже по цене онлайна".

Из-за простоя аэропорта, который оценивается в миллиарды долларов, турагентства также несут огромные потери. И отели тоже начали падать в цене.