Белорусские ученые отправятся в Арктику: в фокусе - изменение климата

Белорусские ученые отправятся исследовать Арктику. В зоне особого внимания - изменение климата. Преодолевать расстояния будут на российских ледовых судах.

Арктика богата не только научными загадками, но и природными ресурсами: там есть газ, нефть, алмазы, никель и редкие металлы.

В 2025 году в высоких широтах уже побывали представители отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси. Вместе с российскими коллегами они отрабатывали там сложнейшие спасательные задачи.

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Целями экспедиции были прокладка маршрутов между населенными пунктами, исследование тактических возможностей техники, личного состава, извлечение автомобиля, провалившегося под лед, с использованием альпинистского оборудования, проведение такелажных работ по извлечению крупногабаритной техники, застрявшей в снегу. Также для нас было новым опытом ведение аварийно-спасательных работ в условиях схода лавин".

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50bd692-3a74-405c-90ac-abfe2459ee9b/conversions/ebfb8efc-75bc-4923-83e8-a68a6564d6c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50bd692-3a74-405c-90ac-abfe2459ee9b/conversions/ebfb8efc-75bc-4923-83e8-a68a6564d6c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50bd692-3a74-405c-90ac-abfe2459ee9b/conversions/ebfb8efc-75bc-4923-83e8-a68a6564d6c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e50bd692-3a74-405c-90ac-abfe2459ee9b/conversions/ebfb8efc-75bc-4923-83e8-a68a6564d6c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Арктика - пространство для стратегического партнерства, новых логистических цепочек и научных открытий.