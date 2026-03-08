3.74 BYN
Белорусские ученые отправятся в Арктику: в фокусе - изменение климата
Белорусские ученые отправятся исследовать Арктику. В зоне особого внимания - изменение климата. Преодолевать расстояния будут на российских ледовых судах.
Арктика богата не только научными загадками, но и природными ресурсами: там есть газ, нефть, алмазы, никель и редкие металлы.
В 2025 году в высоких широтах уже побывали представители отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси. Вместе с российскими коллегами они отрабатывали там сложнейшие спасательные задачи.
Евгений Высоцкий, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси:
"Целями экспедиции были прокладка маршрутов между населенными пунктами, исследование тактических возможностей техники, личного состава, извлечение автомобиля, провалившегося под лед, с использованием альпинистского оборудования, проведение такелажных работ по извлечению крупногабаритной техники, застрявшей в снегу. Также для нас было новым опытом ведение аварийно-спасательных работ в условиях схода лавин".
Арктика - пространство для стратегического партнерства, новых логистических цепочек и научных открытий.
К слову, полуостров Шмидта и озеро на Кольском полуострове названы в честь соотечественников.