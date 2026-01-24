Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские ученые получили поздравления с самого холодного континента - Антарктиды

В свой профессиональный праздник белорусские ученые получили поздравления с самого холодного континента - Антарктиды. 10 участников 18-й антарктической экспедиции три месяца трудятся на ледовом материке.

В их задачи входит комплексное изучение земной коры, климата и биоресурсов, а также развитие инфраструктуры полярной станции. И даже в свой праздник они не перестают работать и совершать новые открытия.

Алексей Гайдашов, начальник 18-й Белорусской антарктической экспедиции:

"Дорогие друзья и коллеги, команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции, работая на переднем крае полярных исследований, сердечно поздравляет научное сообщество Беларуси с профессиональным праздником - Днем белорусской науки".

Для ученых лучший способ отметить праздник - продолжать свою важнейшую работу, закладывая новые страницы в летопись мировой и белорусской науки.

