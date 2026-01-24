В свой профессиональный праздник белорусские ученые получили поздравления с самого холодного континента - Антарктиды. 10 участников 18-й антарктической экспедиции три месяца трудятся на ледовом материке.



В их задачи входит комплексное изучение земной коры, климата и биоресурсов, а также развитие инфраструктуры полярной станции. И даже в свой праздник они не перестают работать и совершать новые открытия.