Белорусские ученые представили новый сорт пшеницы "айлин"

Высокая продуктивность, прочность стебля, а также уникальное хлебопекарное качество зерна. Речь о новом сорте пшеницы "айлин", который представили белорусские ученые.

Максимальная урожайность - более 130 ц/га, а средняя - около 75 ц/га. Сорт хорошо сопротивляется основным грибковым заболеваниям, что снижает необходимость в обработках.

Всего с начала 2026 года в госреестр сельхозрастений включен 21 сорт селекции Национальной академии наук по земледелию.

ОбществоНаукаСельское хозяйство

зерноученые