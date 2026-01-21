3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
Белорусские ученые представили новый сорт пшеницы "айлин"
Автор:Редакция news.by
Высокая продуктивность, прочность стебля, а также уникальное хлебопекарное качество зерна. Речь о новом сорте пшеницы "айлин", который представили белорусские ученые.
Максимальная урожайность - более 130 ц/га, а средняя - около 75 ц/га. Сорт хорошо сопротивляется основным грибковым заболеваниям, что снижает необходимость в обработках.
Всего с начала 2026 года в госреестр сельхозрастений включен 21 сорт селекции Национальной академии наук по земледелию.