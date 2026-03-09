Белорусские ученые вывели новый сорт томатов "Спатканне"

Белорусские ученые представили новый сорт томатов под символичным названием "Спатканне".

Новинка отличается высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям. Испытания проходили в лабораториях Института генетики и цитологии НАН Беларуси и в теплицах сельхозакадемии в Горках.

Урожайность - почти 18 кг на кв. м. Это на 3 кг выше показателей других гибридов. Помимо продуктивности, сорт выделяется повышенным содержанием антиоксидантов и отличным вкусом.

Новинка успешно прошла государственную оценку качества. Такой витаминный заряд точно оценят сторонники здорового образа жизни.

Елизавета Дрозд, младший научный сотрудник лаборатории Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Был создан гибрид "Спатканне", который наряду с высокой урожайностью имеет комплекс аллели генов качества и устойчивости. Аллели качества определяют накопление антоцианов и каротиноидов. Это биологически активные вещества, которые в растениях выполняют защитные сигнальные функции. Для человека являются природными антиоксидантами, которые снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, дегенеративных заболеваний, а также повышают иммунитет, что увеличивает и повышает качество жизни человека".

Отечественная новинка уже внесена в Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений.