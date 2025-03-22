Белорусские вузы уже публикуют планы приема на 2025 год

Учреждения высшего образования Беларуси начали публиковать планы приема на 2025 год, сообщает БЕЛТА.

На сайте Белорусского государственного университета размещен план приема на дневную форму получения образования. Так, на бюджет будет принято 2522 первокурсника, на платное отделение - 1391. На заочку на бюджет на основе среднего образования на полный срок, а также выпускников колледжей по интегрированным планам примут в общей сложности 112 человек. На платном отделении выделено 142 места.

"Общая цифра приема на платную и бюджетную форму обучения составляет около 4,5 тыс. человек, - рассказал проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин. - В этом году прослеживается тенденция, характерная и для предыдущих лет, - небольшое уменьшение на платную форму обучения и небольшое увеличение на бюджет. Такая задача была поставлена со стороны Министерства образования, и мы следуем этой траектории. Это оправдано. Чем хороша бюджетная форма? Каждый выпускник получает гарантированное место работы, при этом он защищен гарантиями со стороны государства. Молодые люди бывают разные: кто-то может сам найти работу, а кто-то весь в учебе, и ему достается все по остаточному принципу. Но бюджетники у нас все обеспечиваются первым местом работы. Более того, после двух лет работы такому специалисту гораздо легче найти работу, потому что он уже считается состоявшимся специалистом с опытом, а не вчерашним выпускником. Поэтому тенденция увеличения бюджетных мест, на мой взгляд, правильная".

Проректор констатировал, что усиливается роль целевой подготовки. "Сюда идут ребята, которые заранее выбирают, где они будут работать, кем они будут работать и где они будут учиться. Это позволяет молодому человеку заранее определиться со своей карьерной траекторией и двигаться в этом направлении. При этом отрабатывать по окончании обучения целевик будет пять лет. На мой взгляд, когда человек определился с выбором, пять лет - это очень хороший срок, в течение которого молодой специалист защищен со стороны государства социальными гарантиями", - подчеркнул Виктор Кочин.

Еще одна из тенденций приемной кампании университета в этом году - увеличение набора на педагогические специальности естественно-научного профиля. "Это было сделано осознанно по результатам анализа. Мы пришли к выводу, что нам надо готовить учителей, которые будут работать с одаренными детьми. Наша страна всегда характеризовалась высоким уровнем человеческого капитала, мы понимаем, что иметь потенциал и его раскрыть - это две разные задачи. Именно поэтому мы приняли решение об увеличении набора на этот блок специальностей, чтобы готовить высококлассных учителей, которые в дальнейшем будут работать с одаренными детьми. А они в свою очередь будут добиваться больших успехов, представлять страну на международной арене в олимпиадах, а также двигаться в сторону высокотехнологичных инновационных специальностей и предприятий. В целом в приемной кампании этого года каких-то существенных изменений нет. Это тоже хорошо, потому что любые изменения должны быть эволюционными", - проинформировал проректор.

Белорусский государственный университет (без учета военного факультета) примет на дневную форму получения образования на бюджетные места около 1170 человек, на платные - около 935.