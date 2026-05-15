Белорусский фокус на правду - VI Форум медийного сообщества Беларуси прошел в Гродно

Медиасреда сегодня: смыслы или "белый шум" - не случайная дилемма, а прямая отсылка к главному вызову современности, где журналисту необходимо пробиваться сквозь информационный хаос к своей аудитории.

Накануне участники познакомились с промышленным и туристическим потенциалом Гродно.

15 мая обсудили вызовы современной журналистики, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов.

Перед белорусскими журналистами поставлены принципиальные задачи: анализ медиаполя и непрерывный поиск новых лидеров мнений.

медиафорум

Форум медийного сообщества Беларуси знаковый для отечественной медиаиндустрии, это в первую очередь площадка принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета страны.

Президент Беларуси направил приветствие участникам, пожелав плодотворной работы и интересных дискуссий, которых, к слову, на форуме было немало.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Мы иногда любим убеждать себя, что мы всех победили, мы превалируем, мы доминируем. На информационном поле это безусловно так, но мы должны понимать, что по ту сторону наши оппоненты - это люди, которые обладают и владеют этими технологиями, управляют этими технологиями. Недавнее удаление с YouTube каналов ведущих республиканских СМИ - доказательство того, что как бы мы ни подстраивались под правила игры, они их устанавливают, они ворота по ходу игры переносят как хотят или просто удаляют с этого поля, невзирая ни на какие законы, правила и международные стандарты".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"У журналиста должен быть тот же принцип, что и у врача, - "не навреди". Это первое. Что касается смыслов, важно то, что имеет значение для людей, для их развития, но не является манипулированием. Мы должны заставить людей задуматься, а вот решение человек должен принять исходя из собственной реальной оценки ситуации вокруг него".

Уровень доверия к государственным СМИ в стране с каждым годом только растет.

Сегодня белорусскую правду пытаются всячески заблокировать на недружественных хостингах, это значит, что и в международном поле мы впереди.

Тема острая... Сколько людей, столько и мнений, но консолидация за страну, в том числе в информационке, должна быть у всех.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Медиасреда - это всегда сочетание большого информационного потока, иначе и быть не может. Потому что огромное количество новостей вбрасывается, они происходят каждую секунду. А разглядеть за этим смыслы - вот в этом и заключается задача журналистской профессии. Не набросать новости просто. А проложить дорогу. И хороший журналист, действительно талантливый журналист, может быть, даже гениальный, а гении, безусловно, есть в этой профессии, это те, кто и сами хорошо ориентируются вот в этом пространстве, и самое главное, на кого ориентируются люди, те, кто прокладывают вот эту дорогу".

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Мы были к этому готовы. Мы понимали, что это рано или поздно случится и предприняли определенные меры. А делается это все от злости, от безысходности. Это уже, так сказать, последняя стадия. Больше ничего не остается, кроме как выключить нас. Но это, если работает, то частично, скорее всего, не работает. В марте удалили наш канал на 750 тыс. подписчиков. С тех пор мы набрали больше миллиона".

Устанавливая определенные правила в медиаполе, мы в первую очередь должны понимать, что действовать по ним придется не только нам, но и подрастающему поколению. Необходимо выбрать такую комбинацию сдержек и противовесов, которые, если и совершенствовать в будущем, то только эволюционным путем. Борьбу за умы молодых белорусов сегодня нельзя проиграть.

Максим Тютеньков, старший преподаватель факультета журналистики БГУ:

"Сегодня журналистика изменилась, трансформировалась, поменяла свой образ. Она стала более хлесткой, интересной и насыщенной. Аудитория включает телеканалы, покупает газеты ради своих любимых журналистов, потому что сегодня мы уже не только смотрим новости, но мы и включаем авторские передачи и рубрики. Именно поэтому крайне важна и верификация информации, и важно соответствовать тем требованиям, которые выдвигает наше общество".

Полина Калачик, редактор отдела главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:

"Очень рада, что сегодня здесь много молодежи, потому что это свежие мысли, свежие взгляды, какие-то новые проблемы, на которые, допустим, матерые журналисты, может быть, уже не обращают внимания, а для молодого человека это проблема номер один. И с ней надо что-то делать здесь и сейчас. И это классно, что мы можем вот так обменяться своими скиллами и вместе принять общее решение".

Но ведь не все то хорошо, что трендово. Второй тэйк медиакарты форума - использование искусственного интеллекта в журналистике. Да, сегодня те, кто закрывает глаза на передовые технологии, вероятно, неконкурентоспособен на так называемом рынке новостей. Но ведь ИИ как механизм совсем не нейтрален по своей природе. Это подсвечивает необходимость создания собственных разработок.

Сергей Мазайло, директор телерадиовещательного канала "Гродно Плюс":

"Это наш помощник. Искусственный интеллект не заменит журналиста ни в коем случае. Никогда. Потому что это бездушное что-то. Но как помощник его в первую очередь надо использовать".

Особый шарм белорусской журналистике придает женский вклад в инфоповестку. Девушек на журфак сегодня поступает гораздо больше, чем парней. Лучшие моменты профессии и личной жизни наших талантливых коллег показали на выставке "Женщины в журналистике. Необычный ракурс". Заметили там и наших коллег.

Евгения Калечиц, председатель молодежного крыла Минской городской организации Белорусского союза женщин:

"Женщина - это особое звено в журналистике. И не только потому, что наши соотечественницы - первоклассные профессионалы. Не только в Год белорусской женщины, но и в целом они привносят свою изюминку, особый шарм в общее дело. Женщина умеет быть заботливой и нежной не только дома, но и на работе, оставаясь при этом крепким стержнем коллектива. Мы знаем, что многие женщины - руководители больших медиахолдингов".

А еще сегодня чествовали тех, кто своим золотым пером навсегда вписал свое имя в историю белорусской печатной журналистики.

Премия "Золотая Литера" - это самый престижный конкурс для СМИ в нашей стране. В этом году - рекордное количество участников. Более 380 заявок в 27 номинациях.

Юлия Статкевич, главный редактор газеты "Рэспублiка":

"Журналистское счастье, к которому стремится каждый журналист, - это знак качества в нашей печатной журналистике, весит чуть больше 3 кг. Что делать? Совершенствоваться. То есть я предпочитаю, чтобы все были в полях, все были на интервью, на репортажах, поэтому просто работать и двигаться вперед".

Масштаб и важность сегодняшнего форума невозможно замерить рейтингами, но именно они определяют завтрашнюю повестку. Сотни ярких заголовков, которые обсудят и в новостных эфирах, и в лентах социальных сетей.