Белорусский контент расширит присутствие на медиаландшафте Казахстана

Белорусский контент будет представлен на медиаландшафте Казахстана. Вопросы расширения вещания в Центральной Азии и совместные проекты обсуждает делегация Белтелерадиокомпании в Алматы и Астане.

На встрече в "Казахфильм" темами для возможных творческих инициатив стало общее историческое наследие, участие белорусов в освоении целины, семейные истории уроженцев Беларуси и Казахстана.

Особый интерес вызвали проекты белорусского медиахолдинга на темы сохранения исторической памяти: "Без срока давности", "Геноцид. Без права на жизнь", "Война народная", а также программы о современных белорусских производствах, национальной кухне и туризме.

Одна из задач - мониторинг кабельных операторов и вещателей для расширения охвата аудитории в Казахстане. А участие белорусской делегации в международной выставке "Туризм и путешествия" позволит расширить возможности дистрибуции белорусского контента в сегменте крупных сетей отелей и гостиниц Средней Азии.