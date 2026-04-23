Белорусский контент расширит присутствие на медиаландшафте Казахстана
Белорусский контент будет представлен на медиаландшафте Казахстана. Вопросы расширения вещания в Центральной Азии и совместные проекты обсуждает делегация Белтелерадиокомпании в Алматы и Астане.
На встрече в "Казахфильм" темами для возможных творческих инициатив стало общее историческое наследие, участие белорусов в освоении целины, семейные истории уроженцев Беларуси и Казахстана.
Особый интерес вызвали проекты белорусского медиахолдинга на темы сохранения исторической памяти: "Без срока давности", "Геноцид. Без права на жизнь", "Война народная", а также программы о современных белорусских производствах, национальной кухне и туризме.
Одна из задач - мониторинг кабельных операторов и вещателей для расширения охвата аудитории в Казахстане. А участие белорусской делегации в международной выставке "Туризм и путешествия" позволит расширить возможности дистрибуции белорусского контента в сегменте крупных сетей отелей и гостиниц Средней Азии.
Также запланирована презентация телеканалов "Беларусь 24" и "Первый информационный" в Посольстве Беларуси в Астане с участием известных общественных деятелей, экспертного сообщества, бизнеса и медиасферы Казахстана.