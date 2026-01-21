Белорусский Красный Крест развернул пункт обогрева на границе возле ПП "Брест"

Пункт обогрева. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17352946-8f79-4494-ba7a-bbd28d67a572/conversions/8fde81ef-fd2d-4191-9641-1b0e32e7263a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17352946-8f79-4494-ba7a-bbd28d67a572/conversions/8fde81ef-fd2d-4191-9641-1b0e32e7263a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17352946-8f79-4494-ba7a-bbd28d67a572/conversions/8fde81ef-fd2d-4191-9641-1b0e32e7263a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17352946-8f79-4494-ba7a-bbd28d67a572/conversions/8fde81ef-fd2d-4191-9641-1b0e32e7263a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пункт обогрева на белорусско-польской границе возле пункта пропуска "Брест" развернул Белорусский Красный Крест. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Брестской областной организации БКК Николай Кузьмицкий.

Информационный центр Красного Креста расположен в одном из павильонов возле пункта пропуска. На время морозов он также стал пунктом обогрева. Внимание на себя он обращает большим баннером.

"Прежде всего мы предоставляем информацию прибывающим на территорию Беларуси, если им нужна какая-то помощь. В морозы люди приходят погреться. Автобусы буквально рядом высаживают пассажиров. Они ждут либо родственников, либо транспорт. Приходят к нам и встречающие. Например, вчера мужчина из Барановичей больше трех часов дожидался автобуса. У нас к интернету можно подключиться, гаджеты подзарядить. Есть телефон, с которого в любую точку мира можно позвонить бесплатно", - пояснила специалист Брестского областной организации Белорусского Красного Креста Юлия Ермакова.

Даже в небольшой мороз долго на улице находиться тяжело, и пункт обогрева многих выручает. За такую поддержку люди благодарят представителей Красного Креста. Они также предлагают согреться чаем или кофе. "Буквально недавно заходили двое парней. С удовольствием погрелись, сделали несколько звонков и заодно зарядили свои телефоны. Попили чаю и благополучно поехали дальше", - отметила Юлия Ермакова.

Помощь может понадобиться в разных ситуациях. "Семья граждан Украины хотела пересечь границу с Польшей, но у маленького ребенка не было всех документов. Их вернули. Они связались с посольством, мама перепеленала малыша (у нас есть для этого место), покормила его, сама подкрепилась. Часа три где-то у меня побыли, пока все решили", - рассказала специалист областной организации БКК.

Такую поддержку в морозы Белорусский Красный Крест оказывает на территории всей Брестской области. "Мы приняли решение, что все наши организации стали пунктами обогрева. Принимают людей, если им нужна помощь. По согласованию с райисполкомами при необходимости делаем мобильные пункты обогрева. Такая работа проводилась в Ляховичском, Ивацевичском, Барановичском, Столинском районах", - обратил внимание Николай Кузьмицкий. Он добавил, что представители Красного Креста постоянно взаимодействуют с работниками МЧС и сотрудниками ГАИ.