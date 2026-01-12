Объявленный Президентом Год белорусской женщины - это не только дополнительное внимание и поддержка прекрасной половины страны. Это значит, что белоруски будут действовать еще активнее, громче и смелее.

Это доказывают и традиционные инициативы. 12 января Белорусский союз женщин принял участие в акции "От всей души".

Дарить внимание и тепло

В эти морозные дни приятно согревать и согреваться не только с помощью теплой одежды. Внимание и добрые слова в социальный пансионат "Неманский", что в Столбцовском районе, в рамках акции "От всей души" привез Белорусский союз женщин. Свой теплый вклад и от первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании.

На постоянной основе в пансионате проживает свыше 300 человек: ветераны труда, пенсионеры, люди с инвалидностью. Постояльцам привезли телевизор, обогреватели, ионизаторы-очистители воздуха и, конечно, уважение и благодарность. А положительные эмоции получили во время концерта.