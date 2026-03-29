Белорусско-литовская граница: как литовская сторона усложняет жизнь себе и своим людям
На белорусско-литовской границе спустя несколько месяцев разрешилась история с фурами и перевозчиками.
Напомним, литовские и польские логистические компании обратились к Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой урегулировать ситуацию. Президент решение принял в кратчайшие сроки. Теперь большегрузы могут спокойно выезжать с территории Беларуси.
Несмотря на шаг с белорусской стороны, погранпереходы на границе работают нестабильно. Литва пропускает всего 20 % от общего объема.
Со специальной площадки возле пункта пропуска "Каменный Лог" и из других стоянок продолжают убывать большегрузы. Но на той стороне их вряд ли ждут, иначе как объяснить то, что пропускная способность "Каменного Лога" - 500 машин в сутки, а проезжают до 100.
5 месяцев литовские фуры простояли на белорусской территории только по причине решения литовских властей в одностороннем порядке закрыть границу. Поводы были разными: контрабанда, военные учения, политический конфликт, непонимание на всех уровнях - что только не говорил официальный Вильнюс. Все это время обычные перевозчики теряли деньги.
"Потери громадные. Мы теряем не только материально, но и всех клиентов, работников".
"Это подобно смерти. Ты стоишь без работы, ничего не зарабатываешь. Как это расценивать?"
Когда граница в последний день октября закрылась с литовской стороны на неопределенный срок, через какое-то время фуры просто стали бросать вдоль дорог. В Беларуси такой бардак никому был не нужен. Машины стали буксировать на стоянки и с первого дня предупреждать, где машина, сколько будет стоить ожидание, как ее забрать. Перевозчики в свою очередь стали бить тревогу на литовской стороне - открывайте границу.
Было несколько заявлений официального Вильнюса, последнее с пометкой "компенсировать все деньги должен Минск". В этот момент стало понятно, что на той стороне не включается "ни газ, ни тормоз".
Поняв, что на уровне своих властей им ничего не решить, литовские перевозчики обратились к белорусскому руководству сами. Получили ответ: забирайте.
Понимая, что это деньги обычных людей, стоимость стоянки скинули вдвое и организовали выезд так, чтобы литовцы могли встраиваться в общую очередь, а не стоять в хвосте и ждать. Но чтобы ни придумывала белорусская сторона, как только машины переезжают в нейтральную зону, начинается второй акт пьесы "подождите еще". Причем так происходит на всех пунктах пропуска с Литвой.
Игорь Осипчик, замначальника таможенного поста "Каменный Лог":
"В Государственном таможенном комитете Республики Беларусь направлено соответствующее письмо в литовскую таможенную службу об увеличении потока пропуска грузовых транспортных средств. Как показывает практика, они как брали 1/5 часть машин в сутки, так это все остается на данном этапе".
В пункте пропуска "Бенякони" ожидают въезда в ЕС около 250 фур в общей очереди. Вопрос, когда они смогут поехать, остается открытым. Литовская сторона работает нестабильно - пропускают всего 20 % от общего объема. Водители стоят по несколько суток.
Всем понятно, что это принципиальная позиция Литвы - сделать белорусское направление сложным. Но делая его таким, Литва сама превращается в медвежий угол, куда не могут заехать собственные граждане. Эта схема будет работать столько, сколько Брюссель будет платить в разных формах: помощи, компенсации и т. д.
История и время уже тысячу раз показали, что искусственное прерывание самых удобных путей где бы это ни было - это выстрел себе же в ногу. Особенно когда собственные граждане поддерживают решения лидера другого государства хотя бы потому, что это просто логично.
Сейчас перевезти фуры - это один этап. Дальше стоит вопрос, как перестраивать работу в целом, чего никто не хочет.
Водители на стоянках - люди разной национальности. Дальнобойщики, которые работают на литовскую сторону, необязательно обладатели литовских паспортов. Эдуард Граур сам из Молдовы. Мужчина говорит, что все, кто попал в эту неприятную историю, осознают, что происходит. На уровне людей конфликтов нет. Есть абсолютное понимание действий официального Минска.
"Вся надежда на Беларусь. С европейской стороны никто ничего не делал и не хотели делать. Спасибо Беларуси, Александру Григорьевичу Лукашенко", - отметил водитель.
Что будет дальше, не знает никто. "Бобровники", "Кукурыки", "Мядининкай", "Шальчининкай" - все пункты пропуска с Польшей и Литвой являются зоной без стратегии и цифр. Белорусская сторона стабильна, решений не меняет и открыта к сотрудничеству. Что будут делать соседи, вопрос остается в подвешенном состоянии, несмотря на то что страдают в первую очередь граждане их же государств. Комментировать эту ситуацию не имеет смысла, время покажет, кто был прав.