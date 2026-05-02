Белорусы встретили Праздник труда в ритме созидания и единства

В ритме созидания и единства Беларусь встретила Праздник труда. Этот день был и остается днем добра и справедливости, уважения к человеку дела.

По традиции в столице возложили цветы к монументу "Минск - город герой". Центральной площадкой празднования стал парк Победы, там развернулась масштабная программа.

На десятках интерактивных локаций гостям предлагали мастер классы, квесты, выставки, концертную программу и разнообразные угощения. Каждый смог найти занятие по душе. Главные герои дня - лучшие работники. Особое внимание уделили трудовым династиям. На главной сцене чествовали семьи, которые десятилетиями сохраняют верность выбранному пути в разных сферах - промышленности, сельском хозяйстве и образовании.

В Гомеле и Могилеве обновили областные доски почета

Масштабно провели Праздник труда и в регионах. В Гомеле и Могилеве обновили областные доски почета. Это высший пьедестал трудовых побед, общественное признание за весомые достижения по итогам прошлого года, стимул работать еще качественнее.