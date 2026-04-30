Белстат: Численность занятых в экономике Беларуси достигла 4,181 млн человек

В преддверии Праздника труда Национальный статистический комитет Беларуси подвел итоги занятости населения. О ключевых показателях, структуре рынка труда и новых формах работы рассказала заместитель председателя Белстата Наталья Тарасюк.

Рынок труда Беларуси демонстрирует положительную динамику. По итогам марта 2026 года численность занятых в экономике составила 4 181 000 человек. Этот показатель превышает данные марта 2025 года, а в целом по итогам года наблюдается значительный рост.

С 2012 года Белстат ежеквартально проводит выборочное обследование домашних хозяйств по изучению занятости. Исследование охватывает все области страны и Минск. Обследованию подлежат члены домашних хозяйств в возрасте от 15 до 74 лет, постоянно проживающие по отобранному адресу.

В последней итерации были опрошены 52 тыс. человек. Полученные данные позволяют рассчитывать показатель фактической безработицы.

"На протяжении ряда лет Беларусь имеет самый низкий среди очень многих стран в мире уровень фактической безработицы. Он составил 2,3 % от всей рабочей силы в нашей стране", - отметила Наталья Тарасюк.

Факт Общий уровень занятости в Беларуси составляет 68,5 %, причем в трудоспособном возрасте - 85 %. Средний возраст занятого населения - 42,5 года.

В целом занятое население делится пополам, однако в возрастных категориях наблюдается гендерный дисбаланс. Среди молодых людей до 30 лет на 100 мужчин приходится 93 женщины. В возрастной группе 45-54 лет ситуация меняется: на 100 мужчин уже 115 женщин.

При этом женщины демонстрируют более высокий уровень образования: 42 % работающих женщин имеют высшее образование, среди мужчин этот показатель составляет только 30 %.

Традиционно женскими сферами являются образование и здравоохранение, где удельный вес женщин достигает 85 %. Также среди направлений, где доминируют женщины, - услуги по временному проживанию и питанию, финансовая и страховая деятельность, научная деятельность и торговля.

В IT-сфере, которая набирает популярность, доля женщин ежегодно увеличивается и сейчас составляет 34 %.

Мужчины преимущественно заняты в сфере производства: строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.

Интересно, что среди работающих, имеющих дополнительный заработок помимо основной работы, 66 % составляют женщины.

Самые популярные виды экономической деятельности, где занято население Беларуси:

Промышленность (работает каждый пятый) Оптовая и розничная торговля Образование Сельское хозяйство

Лидеры по уровню средней заработной платы:

IT-сфера - 7 тыс. рублей

Финансовая и страховая деятельность - 5 тыс. рублей

Строительство (за последние годы заметно подтянулось по уровню оплаты)

На сегодняшний день в Беларуси удаленно работают порядка 37 тыс. человек. Это высококвалифицированные и образованные специалисты: 80 % из них имеют высшее образование.

На удаленке в большей степени заняты мужчины, хотя среди работающих дистанционно также значительная доля женщин. Как правило, это наемные работники, занятые в IT-сфере, торговле, а также предоставляющие услуги в сфере образования и здравоохранения.

Факт Самозанятые составляют около 2,9 % от общей численности занятых в экономике.

Платформенная занятость - достаточно новая тема, набирающая обороты в Беларуси и в мире. Основная характеристика платформенной занятости - цифровая платформа или мобильное приложение контролирует и организует основные аспекты деятельности (например, доступ к клиентской базе), оценивает результаты работы, а оплата за выполненные заказы также происходит через эту же платформу.

В 2025 году такой деятельностью занимались 25 тыс. человек - это около 0,5 % занятого населения. Среди занятых на платформах:

больше 60 % - мужчины

средний возраст - 37 лет

около 45 % имеют высшее образование