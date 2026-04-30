Белстат: каждый пятый занятый в экономике Беларуси - представитель молодежи

Праздник труда в Беларуси - действительно праздник. Все понимают, что общее благосостояние зависит от каждого белоруса. Президент Алекандр Лукашенко говорит: не хотите воевать - давайте работать, каждый на своем рабочем месте должен добросовестно выполнять свои обязанности. И белорусы этот призыв слышат.

Факт Сегодня в экономике занято больше 4 млн человек, примерно поровну мужчин и женщин.

А вот интересная статистика от Белстата: в основном люди трудятся не на государственных, а в коммерческих предприятиях, работают также в иностранных компаниях. Такие цифры - лучшие подтверждение, что в Беларуси и частная инициатива приветствуется, и иностранных инвесторов тоже всегда рады видеть. Главное - трудиться по совести и по закону.

И вот еще любопытные данные: каждый пятый занятый в экономике - представитель молодежи. И что важно: молодые, значит инициативные. В стране немало руководителей, причем разного уровня, младше 31 года, но эти люди брать на себя ответственность не боятся.

Если говорить про сферы деятельности, на первом месте традиционно промышленность, затем идут торговля, образование, сельское и лесное хозяйство, а также медицина и социальные услуги.

А вот если взять дистанционную занятость, здесь рейтинг совсем другой. Безусловной лидер - сфера информации и связи, а затем идет профессиональная, научная и техническая деятельность. То есть в экономике хорошо сочетаются полная занятость и дистанционка, промышленность и IT.

Все в лучших белорусских традициях: наработанный опыт плюс инновации. И с таким же подходом готовятся кадры на будущее, которые будут востребованы через годы и даже через десятилетия.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Обратите внимание, мы ориентированы на то, чтобы внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, во все сферы жизни и деятельности нашего общества, не заменять рабочих, а наоборот повышать их эффективность. Мы идем, в принципе, по пути Китайской Народной Республики. И такой подход дает нам возможность не погружаться в глубочайшее социально-экономическое потрясение, которое переживают сейчас страны Западной Европы, а наоборот показывать наиболее высокий результат по своей экономике. Мы идем правильным путем, он, конечно же, требует борьбы, потому что те, кто внедряет альтернативные, страшные модели будущего, не хотят, чтобы у таких стран, как Беларусь и Китай, была некая альтернатива и их граждане, рабочие могли видеть эту альтернативу, потому что им захочется такое же социально ориентированное государство, как у нас".

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание"

Сплав традиций и инноваций помогает развиваться промышленности, экономике в целом, да и на простом человеческом уровне так ближе и понятнее. Взять, к примеру, традицию в преддверии Праздника труда чествовать лучших в своем деле. 27 лет назад Президент подписал указ о Республиканской доске Почета, и с тех пор имена победителей знает вся страна, а остальным есть с кого брать пример.

И вот еще добрая традиция: с 1 мая повышать бюджет прожиточного минимума, а значит и многие выплаты, к нему привязанные. Например, надбавки к пенсиям или пособия на детей.

В середине месяца вступит в силу указ о заработной плате - тот самый документ, который обсуждали в феврале во Дворце Независимости, и Президент подписал его уже спустя неделю, понимая, как каждому работнику важно получать справедливое вознаграждение за свой труд.

Механизм защиты для штатных сотрудников уже работает, теперь будет и для подрядчиков. Если наниматель ведет себя нечестно, за дело возьмется Госинспекция труда.

Олег Токун, замминистра труда и соцзащиты Беларуси:

"Государственный инспектор труда, как только получит информацию о том, что есть проблемы или с выплатой заработной платы, или с задержкой расчета по гражданско-правовому договору, имеет право выдать обязательное требование для нанимателя по уплате задолженности по заработной плате или по выплате вознаграждения. Если это требование не будет исполнено нанимателем в установленный срок, то тогда эти документы передаются в органы принудительного исполнения для бесспорного взыскания задолженности по заработной плате или вознаграждений с недобросовестного нанимателя".

К человеку труда в Беларуси особое отношение и особый подход. Все для того, чтобы каждый на своем рабочем месте качественно выполнял свои обязанности.