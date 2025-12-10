3.77 BYN
Белтелерадиокомпания и международная сеть TV BRICS подписали соглашение о сотрудничестве
Государства - партнеры БРИКС развивают информационный обмен и налаживают взаимные коммуникации через медиасеть TV BRICS.
К международному сотрудничеству присоединился один из крупнейших государственных медиахолдингов в странах СНГ - Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (Белтелерадиокомпания). Соответствующее соглашение подписали председатель белорусского медиа Иван Эйсмонт и генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова.
Партнеры договорились взаимодействовать в целях укрепления гуманитарных и деловых связей между странами, повышения государственного престижа на международном уровне, развития единого информационного пространства БРИКС и обмена профессиональным опытом.
"В первую очередь задача этой платформы - обмен информацией между более чем сотней телекомпаний с 30-ю с чем-то стран мира, стран, которые входят в БРИКС. Это для нас, конечно, большое событие, - рассказал Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании. - В связи с этим мне вспомнились слова Президента, который много раз говорил о том, что санкции на самом деле могут быть временем возможностей, потому что лидеры государств коллективного Запада в надежде установить информационное агентство у себя ничего лучше не придумали, как ввести санкции в отношении нашей компании, заблокировали на своей территории. В результате это обернулось тем, что у нас растет аудитория, растет зарубежная аудитория. Мы запустили несколько больших общественно-политических проектов, которые вещают в том числе и на территорию сопредельных государств. Следующий шаг, очень большое событие, нас пригласил БРИКС. Я имею в виду и страну в целом, и нашу компанию, участвовать в медийном обмене. Огромнейшая аудитория, куда больше чем та, которая живет в тех государствах, которые в отношении нас ввели санкции. Поэтому мы нацелены на работу, и это для нас, в общем-то, такой важный очень проект".
Белтелерадиокомпания - самый крупный государственный медиахолдинг в Республике Беларусь. В его структуру входят восемь телеканалов, включая главный информационный телеканал страны "Первый информационный", пять областных телерадиокомпаний, пять радиостанций, информационный портал News.by, специализированный спортивный сайт sport5.by. Белтелерадиокомпания имеет богатый опыт проведения международных песенных фестивалей и национальных телевизионных конкурсов.
Генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова отметила, что полномасштабное сотрудничество с Белтелерадиокомпанией позволит наполнить единое информационное пространство БРИКС качественными и достоверными материалами о культурном богатстве, торгово-экономических и деловых перспективах Республики Беларусь.
"Через TV BRICS обмениваются информацией свыше 100 крупнейших медиаструктур более чем 30 стран мира, чтобы ежедневно формировать единую культурную, экономическую и деловую повестку БРИКС. Наше сотрудничество, которое мы называем медиадипломатией, основано на принципах взаимоуважения, равенства и открытости, что помогает развитию межгосударственного диалога и укреплению гуманитарных и экономических связей. Присоединение Белтелерадиокомпании к нашей миссии позволит транслировать приоритеты социально-политического развития Беларуси за рубежом и повышать международный авторитет республики", - подчеркнула Жанна Толстикова.
Ранее TV BRICS начала информационный обмен с "Белорусским телеграфным агентством" (БелТА).
Из числа стран-участниц и партнеров БРИКС с медиасетью также сотрудничают Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Эфиопия, Иран, Индонезия, Египет, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия и Таиланд.