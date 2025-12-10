Белтелерадиокомпания и международная сеть TV BRICS подписали соглашение о сотрудничестве

"В первую очередь задача этой платформы - обмен информацией между более чем сотней телекомпаний с 30-ю с чем-то стран мира, стран, которые входят в БРИКС. Это для нас, конечно, большое событие, - рассказал Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании. - В связи с этим мне вспомнились слова Президента, который много раз говорил о том, что санкции на самом деле могут быть временем возможностей, потому что лидеры государств коллективного Запада в надежде установить информационное агентство у себя ничего лучше не придумали, как ввести санкции в отношении нашей компании, заблокировали на своей территории. В результате это обернулось тем, что у нас растет аудитория, растет зарубежная аудитория. Мы запустили несколько больших общественно-политических проектов, которые вещают в том числе и на территорию сопредельных государств. Следующий шаг, очень большое событие, нас пригласил БРИКС. Я имею в виду и страну в целом, и нашу компанию, участвовать в медийном обмене. Огромнейшая аудитория, куда больше чем та, которая живет в тех государствах, которые в отношении нас ввели санкции. Поэтому мы нацелены на работу, и это для нас, в общем-то, такой важный очень проект".