Белтелерадиокомпания организует прямые трансляции пасхальных богослужений

Главный православный праздник церковного календаря - Светлое Христово Воскресение - встретят уже 12 апреля. Традиционно Белтелерадиокомпания организует прямые трансляции праздничных богослужений. Подключиться к литургии можно будет онлайн.

В субботу, 11 апреля, в эфире телеканала "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется показ торжества на Светлое Христово Воскресение. Возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе митрополит Вениамин. Начало трансляции в 23:45.