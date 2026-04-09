Белтелерадиокомпания организует прямые трансляции пасхальных богослужений
Автор:Редакция news.by
Главный православный праздник церковного календаря - Светлое Христово Воскресение - встретят уже 12 апреля. Традиционно Белтелерадиокомпания организует прямые трансляции праздничных богослужений. Подключиться к литургии можно будет онлайн.
В субботу, 11 апреля, в эфире телеканала "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется показ торжества на Светлое Христово Воскресение. Возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе митрополит Вениамин. Начало трансляции в 23:45.
А уже в светлый праздник Пасхи, 12 апреля, в эфире телеканала "Беларусь 1" митрополит Вениамин обратится к верующим со Словом на праздник Воскресения Христова. Подключиться дистанционно верующие смогут в 8:50.