Белтелерадиокомпания открыла представительство в Китае

Представительство Белтелерадиокомпании официально открыто в Пекине. Теперь новости из Китая еще оперативнее на теле- и радиоканалах крупнейшего медиахолдинга страны. Корреспондентский пункт Белтелерадиокомпании в статусе представительства начал свою работу в Пекине.



Торжественная церемония прошла в посольстве Республики Беларусь в Пекине с участием высших должностных лиц, представителей медиасообщества двух стран, медиаменеджеров, корреспондентов, журналистов.

Крепкая многолетняя дружба Минска и Пекина - пример образцового сотрудничества, который всегда находит отражение в теле- и радиоэфире, на страницах печатных изданий двух стран.



Среди гостей церемонии открытия - глава Администрации Президента Беларуси, белорусский посол в Китае, руководство Белтелерадиокомпании, делегации секретариата ШОС, медиакорпорации КНР и представители крупнейших медиа компаний Поднебесной.

Ради мира, развития и всеобщего выигрыша Минск и Пекин готовы развивать всепогодный диалог. Подтверждением этому служат регулярные контакты на высшем уровне. Китай выражает готовность вместе с белорусскими партнерами выполнять миссию времени, а Беларусь готова перенимать опыт и знания КНР.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Когда бываешь где-то, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, забываешь о том, что хотел сказать. Вы просто молодцы. Гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства".

Открытие представительства позволит нашей аудитории ближе узнать о всепогодном партнерстве Минска и Пекина.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Сюжетов и тем для работы наших журналистов в Китае очень много. И на самом деле с вашей помощью мы для наших людей вот этот огромный пласт работы и уникальный пласт отношений, которые созданы, должны показать. Потому что это не только экономика.

Потребность в оперативной, достоверной и актуальной информации ощущается особенно остро, сказал на церемонии открытия Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Диалог двух стран выходит на новый уровень. Особенно на фоне информационных войн, происходящих в мире.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Западные политики не сходят с экранов наших телевизоров - и европейские, и американские. А вот голос Китая услышать - это была проблема. По самым актуальным вопросам, я думаю, что благодаря нашему корреспондентскому пункту мы будем знать позицию Китая каждый день, каждую неделю. По самым важным вопросам - без искажений, присущих нашим европейским партнерам. Это очень важная вещь".

"Традиционная дружба двух стран глубоко укоренилась в сердцах людей. А открытие корпункта в полной мере отражает высокую значимость, которую белорусская сторона придает развитию отношений с Китаем", - отметил китайский посол в Беларуси господин Чжан Вэньчуань на связи из Минска.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Корреспондентский пункт Белтелерадиокомпании в Пекине - первый пункт, созданный белорусскими СМИ в Китае. Это не только важная веха в сотрудничестве между китайскими и белорусскими СМИ, но и яркий пример высокого уровня двусторонних отношений между двумя странами. Открытие корпункта в полной мере отражает высокую значимость, которую белорусская сторона придает развитию отношений с Китаем и углублению культурных обменов между двумя странами, а также в полной мере соответствует горячим ожиданиям народа в двух стран по укреплению взаимопонимания".