Белтелерадиокомпания подарила стране одного из главных интервьюеров - Марата Маркова

Телевидение строится на профессионализме людей, которые подтягивают до этого профессионализма других. Таким мнением поделился министр информации Беларуси Марат Марков в телефильме "Люди из телевизора", посвященном 70-летию БТ.

Фильм Первого информационного к 70-летию Белорусского телевидения 01.01.2026 20:10

Сленг телевизионщиков - "синхрон", "стендап", "рыба", "пилот". Последний - это не только тот, кто управляет самолетом, но и пробный выпуск программы.

"Марков. Ничего личного" - стало популярным ток-шоу на ОНТ, но именно БТ дало стране одного из главных интервьюеров и познакомила Марата Маркова с телевизионным сленгом. Хотя сам он с 2011 по 2017 год в роли ведущего себя не видел, работая заместителем председателя Белтелерадиокомпании.

Марат Марков признался, что тяжело шел к тому, чтобы стать ведущим своего ток-шоу. Желание выйти в кадр пришло далеко не сразу. Для записи ток-шоу "Крупным планом" перепробовали множество локаций, включая Национальную библиотеку. В итоге переместились в "трехсотку", попробовали. Это был первый опыт.

"Я прекрасно помню свою первую гостью - Наталью Ивановну Кочанову. Она была тогда вице-премьером. Мы записывали интервью у нее. Это была не студийная запись. Это был такой интересный опыт. Именно то общение стало определенным толчком к тому, чтобы не забрасывать проект, а развивать его", - признался министр информации Беларуси.

Авторская программа "Крупным планом" выходила на "Беларусь 1", а идейным вдохновителем, как оказалось, был культурный обозреватель Михаил Ревуцкий. Уж очень зацепил его брутальный образ Маркова.

"Он же такой интересный в кадре, - восхищается завотделом культуры телеканала "Первый информационный" Михаил Ревуцкий. - Я менеджер среднего звена, а передо мной мой босс. Несмотря на свою высоту, субординацию, Марат Сергеевич всегда слышал, слушал, и он доверялся".

"Буквально за месяц до назначения на ОНТ мне довелось съездить в Грузию и записывать интервью у президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Это был интересный такой опыт, - поделился Марат Марков. - Более того, та поездка вообще оказалась достаточно насыщенной. Мы ездили на родину Бидзина Иванишвили. Прекрасное место. Нам удалось даже побывать на грузинской свадьбе. Такие вот моменты запоминаются".

