Белтелерадиокомпания присоединилась к акции "От всей души"

К благотворительной акции "От всей души" присоединилась Команда Белтелерадиокомпании. В гости на Макаенка, 9 приехали самые преданные зрители из Минского социального пансионата "Родник".

В мир телевизионного искусства и аудиовизуальной магии их погрузили ведущие Юлия Перцова и Павел Лазовик. У гостей была уникальная возможность попасть в студию "Первого информационного" и даже взять мастер-класс у гуру прямых эфиров. Также для уважаемой аудитории распахнули двери несколько съемочных площадок, откуда транслируются такие программы, как "Панорама", "Клуб редакторов", "Добрай раніцы, Беларусь" и "Времечко".