БелТПП: Беларусь выходит на новые рынки сбыта и ищет новых партнеров

Несмотря на постоянные сложности в бизнесе - пандемию, санкции, проблемы на границах, Беларусь выходит на новые рынки сбыта и ищет новых партнеров. Об этом заявил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты на юридическом форуме, который проходит в Минске.

В белорусской столице юристы, предприниматели, политики обсуждают актуальные темы: законодательство в условиях меняющегося мира, технологии и право, цифровая торговля.

Виталий Вабищевич, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Сегодня Беларусь расширяет свои торгово-экономические связи со странами дальней дуги. Все вы прекрасно знаете, где был Президент последние недели. Это и Мьянма, это и Оман, это и Алжир. Представители Торгово-промышленной палаты тоже присутствовали на всех этих площадках, заключая контракты с новыми партнерами. Мы должны знать и изучать и местные нормативные документы, мы должны формировать контракты, учитывая все возможные нюансы, которые возникнут".

Форум проходит в канун Дня юриста, который в Беларуси отметят 7 декабря. На диалоговую площадку вынесены юридические вопросы разных сфер, а также темы, которые будут обсуждать на заседании ВНС.

