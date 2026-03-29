Березовый сок - как правильно собирать напиток, чтобы не навредить природе

Белорусы активно делятся рецептами заготовки березового сока в соцсетях. Из него делают квас, добавляют в десерты, готовят окрошку. В лесхозах страны уже во всю идет продажа натурального напитка, который каждый сезон пользуется спросом.

Чтобы не нарушить красоту природы, отметил лесничий Лосвидского опытно-производственного лесничества Алексей Липчанский, важно соблюдать простые правила, в том числе и при заготовке сока. Где можно собирать весенний напиток и в какие сроки, подскажут в лесничествах. Выбирают взрослые, здоровые деревья, и если береза подходит по всем параметрам, ее можно подсачивать.

Алексей Липчанский

"Здесь назначена постепенная рубка в главное пользование. Здесь разрешено производить заготовку сока. Доведенный план составляет 15 т. Мы подсочили 150 мешков", - сказал Алексей Липчанский.

Когда начнется заготовка сока, решает сама природа. Чтобы деревья проснулись, необходим устойчивый плюс, в том числе и ночью. На лесных опушках еще лежит снег, поэтому для сбора сока выбирают участки повыше. Пакет на 30 л в среднем наполняется за сутки.

Теплый март позволил приступить к заготовке березового сока раньше обычного. Но массовый сбор еще впереди. На севере страны в этом сезоне планируют заготовить более 800 т витаминного напитка.

Природный напиток прямиком доставляют в лесхозы и лесничества. Здесь организована торговля. По очередям видно: продукт пользуется спросом. Как говорят покупатели, ведь сезон березового сока короткий, и важно не упустить момент.

Березовый сок

В Витебском лесхозе нарасхват сок в пятилитровых бутылках. Те, кто предпочитают свою тару, делятся рецептами в очереди. Люди берут по 50-100 л.

Есть свой любимый рецепт и у многодетной семьи Карбовских - березовый сок с сахаром и апельсином. Летом в жаркую погоду напиток освежает. Поэтому на кухне, как только наступает сезон березового сока, во всю идет работа.

Вероника Карбовская, многодетная мама:

"У нас этот рецепт еще от бабушки. Мы варим сок, добавляем сахар, лимонную кислоту, апельсин. Закатываем в большом количестве, потому что семья у нас большая и все его любят".

Экспериментируют с новыми рецептами и в цехах переработки. На консервном участке филиала "Тепличный" выпускают 16 видов березового сока. Особый спрос на продукт без добавления сахара. Разливают в стеклянную тару: бутылки и трехлитровые банки.

Елена Дударева, замдиректора филиала "Тепличный" РУП "Витебскэнерго":

"Начиналось все с обычного березового сока с сахаром. Каждый год стараемся радовать покупателя новинками. Производим березовый сок, похожий на квас. На этот год запланировано производство 30 т березового сока для собственного потребления и 30 тонн березового сока на давальческих условиях".

Березовый сок

Чтобы натуральный напиток приносил исключительно пользу, строго следят за качеством.

Ирина Пуглеева, замдиректора Витебского центра стандартизации, метрологии и сертификации:

"Для проведения процедуры подтверждения соответствия в форме декларирования изготовитель сока березового проводит испытания по органолептическим показателям, по показателям безопасности. Только после прохождения процедуры соответствия продукция попадает на полки наших магазинов".