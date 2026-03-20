Бесконечная жизнь стекла: как раздельный сбор помогает экономике и природе

В этих цехах лето круглый год: плюс 30 градусов - это как минимум. Согревает заводчан в любую погоду гигантская стекловаренная печь - сердце производства.

Гродненский стеклозавод решил нарастить мощности, запускали его почти три года назад. Спрос на стеклянную тару растет.

Чтобы обеспечить предприятие белорусским продуктом, в чистом поле вырастает фактически новый завод. Закрывает ли новый масштаб производства потребности рынка? Едва.

"Что касается бесцветной тары, то да, удовлетворяем. Но есть очень большая потребность в цветной бутылке - зеленая, оливковая. Там мы видим с каждым годом рост запросов", - отметил заместитель гендиректора по обеспечению производства ОАО "Гродненский стеклозавод" Дмитрий Панфило.

заместитель гендиректора по обеспечению производства ОАО "Гродненский стеклозавод" Дмитрий Панфило

Стекольное производство - круглосуточный конвейер: печь на заводе не остановишь. Сырье должно быть на складе всегда: кварцевый песок, сода, известняк и, конечно, стеклобой - таков классический рецепт стеклянной тары.

Бывшие в употреблении стеклянные бутылки или - особо ценное вторичное сырье. Его возвращение на производство - это эффективная экономика предприятий, да и просто помощь природе. Ведь стекло - источник загрязнения для окружающей среды: оно не разлагается и зачастую опасно для людей и животных.

Меньше выбросов, экономия природных ресурсов, более продолжительные сроки эксплуатации печей, словом, с какой стороны ни посмотри, стеклобой - это выгодно. Чем больше его засыпать в печь, тем ниже будет себестоимость продукции. Но так выходит, увы, не всегда.

"В настоящее время в производстве мы используем 40 % стеклобоя, но для более эффективного выпуска продукции, более экономически выгодного процесс производства стеклобоя мы нужно увеличивать до 70 %. Пока не получается это сделать, так как сырья не хватает", - поделился начальник цеха производства стеклотары ОАО "Гродненский стеклозавод" Дмитрий Омельянович.

начальник цеха производства стеклотары ОАО "Гродненский стеклозавод" Дмитрий Омельянович

Тонна стеклобоя обходится заводу в 180 белорусских рублей, за тонну "шихты" (смесь остальных сырьевых компонентов) предприятие заплатит уже 310 рублей. Чем не мотивация закупать больше стеклобоя, повышая его долю в производстве и снижая затраты? Ведь конвейер завода не остановят ни при каких условиях: будет мало стеклобоя, значит его заместят другим сырьем, просто заплатят дороже, но подражает в итоге и конечный продукт.

Заводы хорошо считают деньги и открывают собственные площадки по сбору стеклобоя. За 2025 год гродненцы своими силами собирают 55 тыс. т стеклобоя. Этого достаточно, чтобы завод обеспечил свои потребности на приемлемом уровне.

При этом руководство пояснило, что в целом на рынке больше сырья-то не стало, но собрал завод для своих нужд достаточно. Кто-то тем временем ощутил дефицит стеклобоя, поэтому так важно наращивать объемы сбора, призывая белорусов к ответственности и заботе о природе.

"Нам важно не только количество собранного стеклобоя, но и, конечно же, качество. Улучшение этого качества мы увидим все-таки в отдельном сборе мусора населением. Отдельный сбор важен для того, чтобы стеклобой более чистым, поступал на перерабатывающие линии. Это удешевляет процесс переработки, удешевляет конечную стоимость изготовленной стеклянной тары", - подчеркнул Дмитрий Панфило.

стеклянные бутылки на производстве

Гродненцы не только сами собирают стеклобой, но еще и сами его перерабатывают. В филиале завода в Елизово есть собственная линия. Стекло сначала очищают от мусора, затем сушат и после сортируют, обязательно по цвету: зеленое, коричневое, бесцветное - все отдельно, такова технология.

Сырье приезжает на завод из столичного региона. Минск вообще производит больше всех мусора, больше всех и собирает. В топе поставщиков стекла также Могилевская и Витебская мусоропереработки, а еще Гомель и Брест, словом, едва ли не вся страна. У кого-то получается собрать чистый стеклобой, у кого-то не очень.

сырье для стеклобоя

Пластик, крышки, бумага, целлофан и прочий мусор на линии в Елизово, конечно, все лишнее отсортируют, но и объемы переработки упадут. Чистый стеклобой - это совсем другие скорости, как скажет директор.

Факт При хорошем входном сырье и 50 тыс. тонн в год - не предел. Только так можно дать заводам столько стеклобоя, сколько нужно для эффективной работы, а пока вместо 50 тыс. т не дотягивают и до 40.

Убрать все лишнее - это задача для современных сепараторов. Сначала уйдет керамика и пластик, дальше машина отделяет зеленое стекло, после коричневое и, наконец, бесцветное. Словом, техника не ошибается, но хорошо бы, если бы раздельно было не только здесь, на заводе, но и на входе. Собирать стекло отдельно - полезная привычка, говорят на заводе, с нее начинается большая экономика.

Линий мусоропереработки в стране всего две: в Елизово и под Минском, в Колядичах, под крылом "Белресурсов". Стеклобой здесь тоже дробят и сортируют, получая стеклянную крошку. И делают это уже давно, еще с 2012 года. И счет мог бы идти на миллионы тонн, если б мощности были загружены, а пока получается с переменным успехом.

Александр Скрундевский, гендиректор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы":

"Годовая производственная мощность данной площадки составляет до 120 тыс. т в год. Конечно же, сегодня мы можем значительно увеличить объемы переработки. Мощность 120 тыс. т фактически. То, что удалось заготовить по стране по итогам прошлого года на нашей площадке, - 42 тыс. т. В целом по стране заготовлено порядка 94 тыс. т отходов стекла".

Александр Скрундевский, гендиректор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы"

Значит, на заводе под Минском, можно переработать абсолютно все стекло, которое собирается вообще по всей стране - мощности их хватает. А пока получается, что трудятся здесь объективно даже не вполсилы: перерабатывают втрое меньше, чем могли бы, будь сырья в достатке.

Максимально загрузить мощности и не оставить без стеклобоя белорусские стекольные заводы - на эти задачи работают не только "Белресурсы". В стране есть пять крупных организаций-заготовителей, у всех своя сеть приемных пунктов.

У "Белресурсов", например, их порядка 150, а еще большие накопительные площадки в каждом регионе Беларуси. Но пальма первенства по числу приема заготовительных точек у "Белкоопсоюза" - их 788, с акцентом на регионы, развита и столичная сеть. Здесь возьмут едва ли не все, что только можно переработать повторно - макулатуру, ПЭТ-бутылки, полиэтилен, шины, металлолом и, конечно, стекло.

Минск на дефицит пунктов приема вторсырья пожаловаться вряд ли может, здесь самая большая сеть. Нет рядом с домом? Будьте уверены, в радиусе нескольких километров кто-то да предложит услуги по сбору вторсырья, тут главное присмотреться. И да, важно помнить, стекло стеклу - рознь.

"На заготовительных пунктах нашей организации вы можете сдать любое стекло: банка, бутылки из-под напитков и детского питания. На некоторых пунктах можно сдать оконное стекло, но у вас не примут керамическую и фарфоровую, посуду так как это не стеклобой - по-другому перерабатывается", - объяснила начальник отдела заготовок и реализации вторсырья УП "Минсккоопвторресурсы" Анастасия Русецкая.

начальник отдела заготовок и реализации вторсырья УП "Минсккоопвторресурсы" Анастасия Русецкая

Есть у "Белкоопсоюза" и передвижные пункты, их больше 50, актуальны для глубинки, где стационарная точка не всегда нужна. Зато можно заказать вывоз вторсырья "по звонку", если мусора скопилось много.

Разделять отходы - верное средство для роста объемов переработки. Ведь одно дело - отдельно собрать стекло, которое можно сразу везти на завод, и совсем другое - извлечь стекло на мусороперерабатывающем заводе из общей массы мусора, где много органики и других отходов, - потери неизбежны.

пункты сбора стекла

Горожанам создали инфраструктуру для раздельного сбора. Правда, год назад минчанам предложили переходить на два контейнера. Прежде было четыре - для разного вторсырья, теперь же один - для обычного мусора, который отправят на свалку. Второй - для всех смешанных вторресурсов- отходов стекла, бумаги, пластика, металла.

Перейти на новую систему успели пока еще не все, так что операторы вторичных материальных ресурсов советуют выбрасывая мусор, исходить из того, какие контейнеры стоят у жителей во дворе.

Синий контейнер - специальный, только для стекла. Есть и сборный - для всего вторсырья. В любом случае, ни туда, ни туда нельзя бросать оконное стекло и автостекла, хрусталь, керамику, фарфор, зеркала и лампочки. В переработку уйдет только тарное стекло.

"Главное, чтобы не было содержимого. Мыть ее обязательно не надо, этикетки тоже снимать не надо. Даже металлические крышки тоже можно не снимать, потому что дальше стекло едет на сортировку, и там уже автоматизированный процесс, то есть сепараторами отбираются металлические вкрапления, моется этикетка, и дальнейшая уже идет переработка в стекло и сортируется по цветам и видам. Но если мы хотим сделать доброе дело еще добрее, то мы можем металлическую крышку положить в контейнер для ВМР, а стеклянную банку отправить в контейнер для отходов стекла. Тогда это будет вообще идеальный вариант", - рассказала директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Оксана Гайдук.

директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Оксана Гайдук

Если стекло отсортировать и правильно утилизировать, оно никогда не окажется на свалке, а станет ценным ресурсом для бизнеса, ведь у бутылки или банки даже не девять жизней.

Перерабатывать стеклянную тару можно бесконечно, тем самым экономить ресурсы, сокращать количество свалок и просто делать жизнь комфортнее. Кто-то, сдавая тару, еще и зарабатывает, а кто-то просто делает хорошее дело, заботясь о природе.