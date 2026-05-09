Бесплатное лечение, ремонты и повышенные выплаты: что делают в Беларуси для поколения победителей
Поколению победителей мы говорим спасибо за каждый день под мирным небом. Помним их подвиг спустя 81 год и будем помнить всегда. Государство и общество объединяют усилия, чтобы выразить благодарность героям и обеспечить им достойную жизнь.
Сегодня в Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны. Это непосредственно участники и инвалиды войны, а еще труженики тыла и блокадники Ленинграда. Кроме того, в стране почти 5,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Большинство из них бывшие узники фашистских концлагерей.
Средний возраст участников войны - 99 лет. Самому молодому - 92 года, а самому старшему - 106 лет. А вообще ветераны и пострадавшие составляют 40 % всех долгожителей республики. И сегодня особенно хочется пожелать этим людям здоровья и долголетия.
Кстати, о здоровье. Одна из мер предусматривает ежегодное бесплатное лечение в санаториях, а если нет физической возможности поехать оздоровиться, тогда будет выплачена денежная компенсация.
"В четырех санаториях системы Министерства труда и соцзащиты в 2025 году получили оздоровление 45 ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. Денежная компенсацию за оздоровление получили более чем 340 человек на общую сумму 140 тыс. белорусских рублей", - рассказала замминистра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.
Каждый из героев находится под ежедневной заботой социальных органов. 74 человека получают помощь в пансионатах или больницах, остальные же обеспечены социальными услугами на дому. Все это часть большого проекта "Территория комплексной заботы".
Ежегодно до 1 апреля проходит мониторинг жилищных условий ветеранов. Если нужен ремонт, соцработники и волонтеры все сделают сами. И тут важен не только сам ремонт, но и сам факт того, что люди их не забыли и всегда готовы помочь. Именно поэтому поздравления с 9 Мая также проходят всегда в торжественной обстановке, нередко с привлечением молодежи. Ветераны войны - люди, прошедшие настоящее пекло и страшные муки на фронте. Их истории являются не просто воспоминаниями, а живыми уроками мужества, стойкости и любви к Родине.
И еще важные данные. Конечно, сложно и даже невозможно оценить в цифрах подвиг народа, но быть благодарными - общая ценность и задача.
По 5 тыс. белорусских рублей получили участники Великой Отечественной войны, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Для разных категорий граждан были положены выплаты по 2,5 и 1,5 тыс. рублей.
Суммы ежегодно утверждает правительство Беларуси. Что касается концептуального подхода к поддержке, его пересмотрели в 2025 году. Тогда приняли закон о ветеранах и значительно усилили социальные гарантии. Это была инициатива общественных объединений и ветеранских организаций. Государство запрос услышало, ведь в Беларуси помнят и ценят подвиг каждого.
Марина Артеменко:
"Предусматривал закон дополнительные льготы и гарантии для двух категорий. Бывшим узникам фашизма, в связи с возрастом и состоянием здоровья, предоставлены дополнительные льготы в сфере здравоохранения (бесплатное оздоровление, санаторно-курортное лечение, зубопротезирование и лекарства). Ветеранам, служившим в тылу, предоставлено повышение к пенсии".
И это еще не сказано о бесплатном проезде или скидках на телефонные звонки. Продолжать список можно долго, ведь все мы знаем и понимаем, что подвиг, совершенный 81 год назад, бесценен.