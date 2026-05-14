Бетон вместо асфальта: почему Беларусь делает ставку на долговечные дороги

Уровень жизни в Могилеве должен ничем не уступать столичному. Судите сами, у города даже есть свой МКАД. Вообще, кольцевая начала формироваться еще с советского времени: дороги строили постепенно, если не сказать не спеша, а последний участок от Минской до Бобруйской трассы ввели в середине нулевых, и на этом стройка застопорилась. К планам завершить объект вернулись в 2021 году.

В 2023 году был введен участок от Бобруйской трасс до Гомельской длиной 11,5 км. Как раз его и не хватало, чтобы замкнуть кольцо. Теперь водителям не нужно делать крюк в самом Могилеве, а город не задыхается от выхлопных газов, то есть довольны абсолютно все стороны. Для обывателя это завершающая часть кольцевой, но официально - юго-западный обход Могилева.

И это не просто дорога - путепровод через железнодорожные пути и еще два моста через реки, включая широкий Днепр. А начиналось все с вырубки леса и переноса коммуникаций. Объект легким точно не назовешь.

Александр Абламейко, первый заместитель гендиректора дорожно-строительного треста № 3:

"Срок строительства был 26 месяцев. Мы уложились в эти сроки, справились. Людей, конечно, работало здесь много, согласно проекту. Все тут в сроке выполнялось, согласно графикам, которые были составлены, естественно. Объект мы вводили в июне 2023 года, но движение на объекте уже открылось к 7 ноября 2022 года, то есть раньше времени движение было открыто. Дальше уже шли чисто отделочные работы, которые особо не влияли на движение. То есть мы на полгода раньше открыли движение, прежде чем вводили объекты в эксплуатацию".

Александр Абламейко, первый заместитель гендиректора дорожно-строительного треста № 3 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aae34bf-01a6-4976-b7de-1eee5fea15a2/conversions/d9eaedd1-10a1-4e17-8311-eed917c1f410-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aae34bf-01a6-4976-b7de-1eee5fea15a2/conversions/d9eaedd1-10a1-4e17-8311-eed917c1f410-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aae34bf-01a6-4976-b7de-1eee5fea15a2/conversions/d9eaedd1-10a1-4e17-8311-eed917c1f410-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aae34bf-01a6-4976-b7de-1eee5fea15a2/conversions/d9eaedd1-10a1-4e17-8311-eed917c1f410-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще до строительства и проектирования решили: дорога будет в бетоне, все-таки материал практичный и долговечный, но также предусмотрели, что часть объектов выполнят в асфальте. Например, подъезды к мостам и кольцевые перекрестки. Причем все выполнили так, чтобы водители смену покрытия никак не чувствовали.

Конечно, учитывая все плюсы цементобетона, неудивительно, что в таком же исполнении будет еще один важный для всей области объект - дорога Р-122, называется она Могилев-Чериков-Костюковичи, но связывает сразу 7 районных центров. В принципе, весь юго-восток Могилевщины.

дорога Могилевской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62dcabf8-d977-40c1-834b-4bf561f54c8a/conversions/26a3a454-75c8-4179-9831-bc2d912643fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62dcabf8-d977-40c1-834b-4bf561f54c8a/conversions/26a3a454-75c8-4179-9831-bc2d912643fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62dcabf8-d977-40c1-834b-4bf561f54c8a/conversions/26a3a454-75c8-4179-9831-bc2d912643fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62dcabf8-d977-40c1-834b-4bf561f54c8a/conversions/26a3a454-75c8-4179-9831-bc2d912643fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более того, здесь постоянно курсируют большегрузы, которые идут на Россию. И понятно, что с таким интенсивным движением действующей "двухполоски" просто не хватало, поэтому сейчас ее активно расширяют.

Модернизация трассы вошла в государственную инвестпрограмму. Задача - повысить пропускную способность, а в перспективе и скорость движения. Сейчас работы идут на участке до города Чаусы. На объекте без выходных вахтовым методом трудится около 100 единиц техники и более 150 человек.

Здесь объект тоже сложны: мосты, подземные переходы, перегоны для диких животных, а еще кольца и перекрестки с умными светофорами. Получится современно и безопасно. Понятно, что средств требуется немало, но резервы тоже есть.

Сергей Бармотько, государственный инспектор Комитета госконтроля Могилевской области:

"Буквально недавно, в конце 2025 года, Комитетом госконтроля был проверен заказчик, в результате чего в бюджет возвращено порядка 2 млн средств. Комитет продолжает контролировать ход реконструкции указанной артерии, которая запланирована к обводу в 2027 году".

Сергей Бармотько, государственный инспектор Комитета госконтроля Могилевской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5090c200-f2c6-4688-81df-1b1b4be2f03f/conversions/ddd109de-8afc-46ad-81b3-d85b93ec1006-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5090c200-f2c6-4688-81df-1b1b4be2f03f/conversions/ddd109de-8afc-46ad-81b3-d85b93ec1006-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5090c200-f2c6-4688-81df-1b1b4be2f03f/conversions/ddd109de-8afc-46ad-81b3-d85b93ec1006-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5090c200-f2c6-4688-81df-1b1b4be2f03f/conversions/ddd109de-8afc-46ad-81b3-d85b93ec1006-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дорожники здесь трудятся на совесть, так чтобы покрытие сохраняло свои свойства очень долгие годы. Опыт показывает: даже построенные в 1980-х бетонки исправно служат до сих пор.

Кстати, и в самом Могилеве строится внутригородская объездная: там тоже планируется часть участков выполнить в бетоне. Вообще, активное дорожное строительство развернулось по всей стране. И при выборе материалов нужно прежде всего считать экономику. На это обращал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая в апреле 2026 года нового вице-премьера.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Программа определена: надо от агрогородка до районного центра иметь крепкую устойчивую дорогу, желательно в железобетоне. Где только возможно, нужен железобетон - бетонные дороги. Где невозможно (у нас есть момент, этот год, может, полтора, когда у нас цены будут пониже, чем на мировых рынках, по нефти), значит, надо использовать битум для строительства этих дорог. Очень важный вопрос для нас - это дороги. Мы транзитная страна, почти у каждого в семье по одному, а то и два автомобиля, да и не только личный транспорт. Короче, все на колесах".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f137be32-5826-4449-b808-09bd7bb7a5b6/conversions/cf840f91-6bf4-46d3-8ccc-b31b3370dfbf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f137be32-5826-4449-b808-09bd7bb7a5b6/conversions/cf840f91-6bf4-46d3-8ccc-b31b3370dfbf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f137be32-5826-4449-b808-09bd7bb7a5b6/conversions/cf840f91-6bf4-46d3-8ccc-b31b3370dfbf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f137be32-5826-4449-b808-09bd7bb7a5b6/conversions/cf840f91-6bf4-46d3-8ccc-b31b3370dfbf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Какой материал использовать: асфальт или цемент? Принимать решение нужно взвешенно. Очевидно, дешево далеко не всегда качественно, но если где-то можно сэкономить не в ущерб безопасности, это нужно делать. Как найти разумный баланс при строительстве бетонных дорог? Такой прикладной вопрос сейчас решают белорусские ученые.

Будут готовые решения, тогда объемы строительства вырастут. Пока на общем фоне сеть достаточно скромная: 86 тыс. км белорусских дорог и только 1200 км из них - в бетонном исполнении. Но ведь это достаточно свежий тренд. Главное, что профильные специалисты уже его прочувствовали.

Леонид Зенкевич, начальник управления развития автодорог главного управления Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:

"В дальнейшем на наиболее напряженных выходах из Минска также планируется строить цементобетонное покрытие - это автомобильные дороги Р-28 Минск-Молодечно (планируется уже в 2026 году начать работы), М6 Минск-Гродно, Р-1 Минск-Дзержинск, а также Р-23 Минск-Микашевичи. Всего в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 27 км автомобильных дорог первой категории с цементобетонным покрытием: это участок автомобильной дороги Р-53 от Жодина до Борисова и автомобильная дорога М-10 - участок в районе Речицы".

Леонид Зенкевич, начальник управления развития автодорог главного управления Министерства транспорта и коммуникации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5462c2ca-face-4043-b36d-55ef2ed7285b/conversions/ce22ebaf-187f-4aec-810a-95aa07c92f32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5462c2ca-face-4043-b36d-55ef2ed7285b/conversions/ce22ebaf-187f-4aec-810a-95aa07c92f32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5462c2ca-face-4043-b36d-55ef2ed7285b/conversions/ce22ebaf-187f-4aec-810a-95aa07c92f32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5462c2ca-face-4043-b36d-55ef2ed7285b/conversions/ce22ebaf-187f-4aec-810a-95aa07c92f32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Удобно для дорожников, безопасно для водителей и главное - рационально для бюджета Беларуси. Выбор в пользу бетонных дорог очевиден. Эффект почувствует каждый регион. График больших строек в стране расписан на годы вперед. А как еще может быть в Пятилетку качества? Комфортная логистика для каждого белоруса - это ведь и есть качество жизни населения.

Как на Гомельщине реконструируют трассу М-10, смотрите в проекте "На контроле Президента".