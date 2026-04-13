Без очередей: абитуриенты в Беларуси смогут записаться на подачу документов в вузы онлайн

Выпускные экзамены не за горами, а значит, пора окончательно определяться с выбором будущей профессии.



В этом году абитуриентов готовы принять 289 колледжей и 46 вузов страны. В университетах планируют зачислить более 49 тыс. первокурсников, при этом 33 тыс. мест - бюджетные.

Подать документы можно двумя способами: в порядке живой очереди или заранее забронировав дату и время онлайн.

В прошлом году электронной очередью воспользовался каждый третий абитуриент. Это значительно снизило нагрузку на комиссии и помогло избежать очередей, особенно в пиковые периоды - первые и последние дни приема.

Услуга доступна участникам ЦЭ и ЦТ 2025 и 2026 годов. Алгоритм действий прост: в личном кабинете на сайте РИКЗ нужно выбрать до трех приоритетных вариантов (вуз, факультет и специальность). Система автоматически предложит талон по первому из них, после чего откроется календарь с доступными интервалами. Свободные слоты распределяются с учетом графика работы и загруженности конкретного вуза. Выбрав удобное время, абитуриент получает SMS-подтверждение и PDF-талон для визита.

Удобство, прозрачность и безопасность - вот три ключевых фактора, которые делают процесс поступления проще и мобильнее. Электронная очередь завоевала доверие абитуриентов, однако и традиционный формат подачи документов в порядке "живой очереди" никто не отменял.

Напомним ключевые даты вступительной кампании в вузы:

прием документов - с 27 июня по 2 июля;

вступительные испытания - с 4 по 10 июля;

- с 4 по 10 июля; зачисление - до 12 июля.