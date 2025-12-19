3.68 BYN
"Без простых работников результата может не быть" - Юргевич о Программе соцэкономразвития
Автор:Редакция news.by
Программа развития на пятилетку должна быть законом для всех. Ведь все прописанные приоритеты и задачи непосредственно влияют на качество жизни в различных сферах.
Владимир Юргевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области:
"Каждый на своем рабочем месте должен сделать все, чтобы эта Программа реализовалась. Без людей, без простых работников, механизаторов, доярок, если мы совместными усилиями не сплотимся и не сделаем, результата, к сожалению, может не быть".