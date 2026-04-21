Без заторов и помех: ГАИ организовала специальные маршруты и парковки на Радуницу

21 апреля православные разделяют пасхальную радость с ушедшими на Радуницу. Это день, который символизирует связь поколений и уважение к христианским традициям. Тысячи людей с утра идут в храмы, а затем на кладбища.

Есть выражение: "На Радуницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут". Это выражение означает, что после Пасхи люди начинают работать на полях, посещают могилы и затем веселятся вечером.

Православные связывают название праздника со словами "радоваться". В этот день христиане приходят на кладбища, чтобы разделить с умершими радость от Воскресения Христова и его победы над смертью. Надежда на вечную жизнь вытесняла скорбь по тем, кто ушел в иной мир.

В связи с потоком машин наряды ДПС 21 апреля несут службу в усиленном режиме на территориях, прилегающих к кладбищам. Инспекторы ориентированы в первую очередь на оказание помощи водителям, ориентировать их по новым временным знакам, установленным в этот день.

Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, ежегодно ГАИ меняет маршруты движения. Это делается для удобства горожан и гостей Минска. Для посещения кладбищ на прилегающих к местам захоронений участках дорог выделены дополнительные парковочные места. Также наряды ДПС несут службу вблизи кладбищ, регулируют движение и оказывают помощь автолюбителям.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"В местах захоронения, а также на прилегающих к ним территориях наряды ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения, контролируют соблюдение правил, осуществляют регулирование транспортных и пешеходных потоков. Во избежание заторовых ситуаций, вызванных массовым посещением мест захоронений на личных авто, просим воспользоваться услугами общественного транспорта. Разработаны маршруты движения и объезда. Во взаимодействии с администрациями объектов приняты меры к обеспечению комфортных условий передвижения и парковки транспортных средств".