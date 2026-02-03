Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Бездомная кошка стала талисманом музея современного искусства в Витебске

В Витебске, городе художников, изобразительное искусство привлекает даже кошек. Необычной хранительницей фондов обзавелся музей современного искусства - сотрудники приютили бездомного котенка, что сразу же вызвало интерес у посетителей. Теперь многие спешат поделиться селфи с ценительницей прекрасного. Экскурсии под мурлыканье Марсы (так назвали питомицу) уже стали трендом музея.

Хранительница истории

Грациозная походка и заинтересованный взгляд - научный сотрудник Марса начинает утренний обход. Пушистый специалист в искусстве всего полгода. В музей Марса попала по счастливой случайности - нашла приют под его крышей во время дождя. Котенка обогрели, подлечили и решили оставить "на стажировку". Любознательная и дружелюбная "практикантка" испытательный срок прошла успешно.

Изображение

Людмила Вакар, старший научный сотрудник музея современного искусства УК "Музей Марка Шагала в Витебске":

"Это такой общий баловень, к которому можно подойти и поиграться. Это талисман нашего музея, потому как она привлекает в наш музей посетителей, особенно детвору. И я думаю, что она к тому же еще охраняет наши залы, наши экспонаты".

Кошки в музейных интерьерах

Кошка в музее - это уже тренд. Самые известные - "эрмитажные" коты - прописались в подвалах Зимнего дворца несколько столетий назад. Свою функцию по отлову грызунов выполнили. И сейчас мурлыки тоже живут в Эрмитаже в свое удовольствие.

Витебская Марса полностью разделяет их стремление к прекрасному. Апартаменты соответствующие.

Изображение

Больше всего времени Марса проводит в выставочном зале Александра Соловьева - известного художника, ветерана Великой Отечественной войны. Этот человек внес значительный вклад в развитие художественной школы Витебска. Особенно полюбилось новому научному сотруднику кресло мастера.

Изображение

Впрочем, изучила Марса еще не все экспозиции. Недавно в музее открылась республиканская выставка текстиля. Батик, гобелен, текстильные инсталляции - калейдоскоп цветов и фактур.

Изображение

Работы научный сотрудник кошка Марса сможет изучать еще и на втором этаже. Там представлены новые авторы и новый взгляд на современное искусство, где точно не боятся экспериментов.

Разделы:

Общество

Теги:

Витебсккошкамузейживотные