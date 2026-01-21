3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
Бездомным животным дарят тепло: в Смолевичском районе запустили акцию "Коробки тепла"
В эти снежные, морозные дни в помощи нуждаются и наши меньшие друзья. Чтобы помочь бездомным животным, в Смолевичском районе стартовала акция "Коробки тепла".
Январь продолжает морозить белорусов. Как сообщают синоптики, пока сохранится такая холодная погода с температурным фоном в основном на 5-12 градусов ниже средних многолетних значений. А ближе к выходным обещают снег, поэтому для тех, кому нужна помощь в расчистке территории, работает горячая телефонная линия БРСМ.
С момента снегопадов волонтеры совершили более 2 тыс. выездов, это особенно актуально для небольших деревень.
В минусовые температуры важно позаботиться и о наших меньших братьях. Акция "Коробки тепла", которая проводится в Смолевичском районе, создана, чтобы помочь бездомным животным.
Дарья Назарчук, первый секретарь Смолевичского РК БРСМ:
"В чем принцип акции "Коробки тепла"? Из подручных материалов (пакеты, коробки, пенопласт) делается своеобразная коробочка, ставим ее в местах большого скопления животных, например, собак, котов. Неравнодушные люди, активисты БРСМ поддержали эту акцию в Смолевичском районе и сделали уже 8 коробок тепла".
В рамках акции "Согрей теплом" профсоюзы оказывают поддержку работникам, занятым на уборке снега: обеспечивают горячим чаем, комплексным питанием, а также помогают со спецодеждой.