Безопасный рецепт принятия солнечных ванн

В Беларуси официально началось календарное лето! Прогнозы уже сулят нам аномально теплую погоду на полтора-два градуса выше климатической нормы. Поэтому любители хорошенько позагорать рискуют получить проблемы с кожей.

60 % случаев меланомы в Беларуси связаны с солнечным излучением.

Лето вступило в свои права, и теперь каждый белорус мечтает о заветном летнем трофее - бронзовом загаре. Но всего 20 минут под палящим солнцем без защиты и ваша кожа подает сигнал СОС. “Солнышко, пригрей, да не сожги!" - гласит народная мудрость. Как минимизировать риски для здоровья в долгосрочной перспектив - мы узнали все секреты и готовы ими поделиться.

На людей жаркая погода обычно влияет расслабляюще: продуктивность падает, а желание отдыхать растет с каждым градусом за окном. Чего не скажешь о наших сальных железах: они работают за нас всех. Загар - это процесс, в ходе которого кожа пытается защитить себя, выделяя пигмент для защиты клеток. О вредном влиянии солнца на кожу точно слышали все. Результат - и пигментация, и неровный цвет лица, и мелкие морщинки.

"Солнечные лучи на сегодняшний день являются одним из основных факторов, которые провоцируют развитие такой очень агрессивной, злокачественной опухоли, как меланома кожи. А меланома кожи может развиваться как на неизмененной коже, так и на фоне невусов. И очень важно эти пигментные образования, которые есть на коже у человека, защищать от солнца в период нахождения и в период загара. Очень важно использовать SPF содержащие солнцезащитные кремы, лосьоны, мази, учитывая, конечно, фототип человека", - рассказала Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Из-за того, что у каждого свой фототип, разное потоотделение, плотность нанесения средства, интенсивность защиты может снижаться. Перед выходом на улицу наносим солнцезащитное средство за 15-20 минут и даем ему впитаться. Тональное средство следует наносить только после полного высыхания крема с SPF. Важно помнить, что индекс защиты SPF и тонального крема не суммируются.

"Еще один очень важный момент, что солнечные лучи - это не только меланома кожи. Солнечные лучи, последствия их воздействия оказывают большое влияние на развитие во взрослом, скажем, в пожилом возрасте, у людей рака кожи. Это базально-клеточный, плоскоклеточный рак кожи, который не такой агрессивный, как меланома, но тоже приносит достаточно много проблем. А любое лечение на лице, особенно хирургическое, сопровождается эстетическими последствиями", - поделилась Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Вот он, священный Грааль советов из интернета, под которыми тысячи лайков и комментариев. Этими четырьмя продуктами рекомендуют залечивать свои солнечные раны. Однако самый распространенный из них, сметана, далеко не панацея от солнечных ожогов, а скорее парник для развития бактерий. Поэтому лучше использовать все эти четыре продукта по прямому назначению, только не все вместе сразу, потому что придется сходить к другому врачу-специалисту.

"Если человек получил солнечный ожог, он, конечно же, должен покинуть нахождение на открытом воздухе, принять холодный душ или хотя бы промокнуть себя салфетками с холодной водой, снизить температуру тела. Конечно же, использование сметаны или других народных средств не очень показано в этой ситуации. Есть специальные средства, пантенолы, декспантенолы, которые используются в этой ситуации. Но если же у человека появились волдыри, то, конечно, здесь нужно уже обращаться к врачу и получать квалифицированную медицинскую помощь", - поделилась Инесса Скриганова, врач-дерматовенеролог Минского городского клинического центра дерматовенерологии.

Бесконечно загорающий светлокожий человек пожалеет об этом уже к вечеру, когда кожа покраснеет и будет пылать, а потом чесаться и слезать. Чем смуглее кожа, тем лучше она сопротивляется действию ультрафиолета - это правда. Но темный оттенок точно не блокирует действие УФ-лучей.

"Я родилась очень светленькой девочкой с голубыми глазами и буквально белыми волосами. И глядя на свою темноволосую, достаточно смуглую семью, всегда мечтала, чтобы и мои волосы потемнели, а кожа загорала на солнце. В 19 лет, когда я поехала в отпуск в жаркой стране под агрессивным солнцем, моя кожа не то чтобы загорела, она буквально сгорела, а волосы стали сильно обесцвеченными. По приезде я стала разбираться и узнала, что существует несколько фототипов кожи по Фитцпатрику. И такой вариант, когда кожа не загорает, а меланина настолько мало, что она не может загореть, относится к первому либо второму фототипу. Кстати, характерен для девушек славянской внешности и для белорусов в том числе. Такая кожа требует очень тщательного ухода. Поэтому в мой ежедневный уход всегда входят средства с SPF-защитой для кожи. И если это средства для волос, то они всегда должны содержать защиту от ультрафиолетовых лучей", - рассказала жительница города Минска, Алина Беляева.

Еще один расхожий миф о том, что инсоляция помогает “подсушить” акне. Но солнце не «подсушивает», а сушит капитально, с той же силой, с какой превращает абрикос в курагу. Ослабляет кожный барьер, способствуя обезвоживанию. Как альтернативу выбирают солярий, забывая о том, что второй как минимум в 10 раз вреднее и увеличивает риск развития меланомы на 75 %.

"Есть, конечно, в современных возможностях использование искусственного интеллекта. Огромное количество мобильных приложений, которые создают наши уважаемые программисты, порой без участия врачей-специалистов. И надо понимать, что любая нейронная сеть, любая диагностическая система анализирует и смотрит глазами создателя ее. Успокоит бдительность пациента, и он будет достаточно долго ходить с опухолью, которая имеет злокачественный потенциал", - прокомментировала Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.