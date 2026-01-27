Безопасность детей в новом формате: какие новшества внесены в Закон "О правах ребенка"

Соответствовать духу времени - задача взрослых, а приоритет государства - в деле защиты и обеспечения безопасности детей.

Изменения в законодательстве усиливают защиту прав ребенка сразу по нескольким ключевым направлениям. О новациях в Законе "О правах ребенка" каналу "Первый информационный" рассказала замначальника управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси Елена Симакова.

Каждый ребенок должен расти в безопасной среде - это касается и реальной жизни, и информационного пространства. В принципе, на это и направлены основные изменения в законе "О правах ребенка".

По словам эксперта, закон стал "более современным", поскольку реалии, актуальные 30 лет назад, сегодня уже недостаточны для комплексной защиты детей. "Вызовы времени требуют от нас менять законодательство и вводить новые механизмы", - подчеркнула Елена Симакова.

Одним из центральных направлений изменений стала защита детей в информационном поле. Законодательно дополнен перечень видов информации, которая может навредить несовершеннолетним.

К опасной для детей информации теперь официально отнесены материалы, дискредитирующие институт брака и семьи, а также те, что подрывают ценность воспитания детей как важнейшей человеческой потребности.

Значимым нововведением стало также отнесение игрушек, воспроизводящих героев компьютерных игр и фильмов, к информационной продукции. Это означает, что такая продукция теперь будет обязана иметь знак возрастной категории, что поможет родителям принимать более осознанные решения при покупке.

Изменения конкретизируют роль семьи в цифровой безопасности ребенка. Как отметила Елена Симакова, речь идет не о дополнительной, а о более четко прописанной ответственности.

"Шли разные обсуждения в рамках подготовки закона, продумывалось, каким образом можно возложить обязанность на родителей, либо дать право родителям защитить своего ребенка в Сети. И было решено, что есть определенная обязанность родителей: предупредить ребенка, подготовить его к использованию возможностей сегодня глобальной компьютерной сети", - пояснила представитель Минобразования.

При этом закон не только возлагает обязанности, но и расширяет права родителей. Теперь они имеют законодательное основание для использования специального программного обеспечения (родительского контроля) для фильтрации опасного контента и ограничения времени пребывания ребенка в Cети.

По словам представителя министерства, в законодательстве четко прописаны распределенные обязанности для всех сторон. Она подчеркнула, что ответственность за детскую безопасность является комплексной и не может быть возложена исключительно на одну из них. В законе определены как обязанности и права родителей по защите детей, так и обязанности самих несовершеннолетних как граждан страны знать и помнить правила безопасности. Кроме того, подчеркивается значительная ответственность государственных органов в этой сфере.

Отдельный блок поправок касается ужесточения требований к специалистам, работающим с несовершеннолетними. Это касается не только педагогов, но и всех, чья профессиональная деятельность связана с детьми.

Факт При приеме на работу теперь запрашиваются сведения не только об отсутствии судимости за преступления против жизни и здоровья, но и по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности и экстремистской направленности.

У нанимателей также появилось право направлять потенциальных работников на прохождение психологического собеседования. Эта мера призвана на раннем этапе выявить возможные риски и не допустить к детям людей, которые могут представлять для них угрозу.