Безопасность на воде: ОСВОД напоминает о правилах зимней рыбалки

Хороший улов может стоить жизни. Несмотря на стабильные морозы, спасатели напоминают об опасности выхода на лед. Сейчас толщина льда в среднем больше 20 см, однако местами покрытие может быть намного тоньше.

Специалисты МЧС и ОСВОД регулярно мониторят ледяное покрытие, проводят беседы с рыбаками и при необходимости оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации.

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:

"Готовиться внимательно, следить за изменениями температуры. Несмотря на то, что на текущий момент период отмечается низкими температурами, наличие снега на льду не дает образовываться прочному льду. Толщина даже в 20 см при расчете на кристаллический лед в два раза менее прочная. Поэтому эту толщину льда нужно учитывать и контролировать".

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d068be-f501-448c-8915-de3749b5138e/conversions/455b2004-58fe-4542-bb68-b60679d2778c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d068be-f501-448c-8915-de3749b5138e/conversions/455b2004-58fe-4542-bb68-b60679d2778c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d068be-f501-448c-8915-de3749b5138e/conversions/455b2004-58fe-4542-bb68-b60679d2778c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43d068be-f501-448c-8915-de3749b5138e/conversions/455b2004-58fe-4542-bb68-b60679d2778c-xl-___webp_1920.webp 1920w