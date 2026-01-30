3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Безопасность на воде: ОСВОД напоминает о правилах зимней рыбалки
Хороший улов может стоить жизни. Несмотря на стабильные морозы, спасатели напоминают об опасности выхода на лед. Сейчас толщина льда в среднем больше 20 см, однако местами покрытие может быть намного тоньше.
Специалисты МЧС и ОСВОД регулярно мониторят ледяное покрытие, проводят беседы с рыбаками и при необходимости оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации.
Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:
"Готовиться внимательно, следить за изменениями температуры. Несмотря на то, что на текущий момент период отмечается низкими температурами, наличие снега на льду не дает образовываться прочному льду. Толщина даже в 20 см при расчете на кристаллический лед в два раза менее прочная. Поэтому эту толщину льда нужно учитывать и контролировать".
Существует опасность плохой видимости из-за метели или тумана, поэтому рыбакам рекомендуется не отходить далеко от берега и обязательно иметь при себе веревку и спасательный жилет. Очевидцам происшествия на льду в первую очередь нужно позвонить в службу спасения. Допустимая для выхода на лед толщина - больше 7 см.