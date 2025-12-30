Безопасные данные, 5G и ИИ-помощники - министр связи рассказал о будущем цифровизации Беларуси

В новой пятилетке цифровизация экономики и социальной сферы станет одним из ключевых приоритетов для Беларуси. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил министр связи и информатизации, делегат ВНС Кирилл Залесский. Он подробно рассказал, как IT-отрасль будет работать на национальные проекты, чтобы приносить пользу в каждой сфере жизни.

Министр отметил, что IT-компании уже активно разворачиваются внутрь страны: если пять лет назад доля резидентов ПВТ на внутреннем рынке составляла 5-10 %, то сегодня это около 30 % от общего объема их работы.

"В новой пятилетке мы сосредоточим свои усилия на то, чтобы задачи IT-сферы были связаны с построением тех систем, приложений и платформ, которые позволят максимально облегчить жизнь человека и работу бизнеса", - заявил Кирилл Залесский.

Главным вектором станет интеграция уже созданных государственных информационных систем. По словам министра, именно кросс-ведомственные интеграционные платформы позволят улучшить жизни каждого человека.

Отвечая на вопрос о балансе между новыми технологиями и безопасностью персональных данных, особенно в медицине, министр обозначил главный принцип: "Первый и главный принцип в том, что чувствительные информации нашего государства и персональные данные наших граждан не должны передаваться на сервера, физически расположенные за рубежом. Поэтому в этих критически важных сферах мы будем строить собственную инфраструктуру, разворачивать системы на своей территории".

Он подтвердил, что централизованная информационная система здравоохранения находится на этапе опытной эксплуатации и в скором времени должна заработать, что упростит обращение граждан в медицинские учреждения.

На вопрос о месте искусственного интеллекта (ИИ) Кирилл Залесский привел образное выражение и четко обозначил позицию: "Если человечеству суждено погибнуть, его уничтожит не искусственный интеллект, а естественная глупость. Мы должны использовать искусственный интеллект там, где он может облегчить принятие решения".

Он подчеркнул, что в той же медицине ИИ не должен принимать окончательные решения, но может стать незаменимым помощником врача для обработки больших данных.

Отдельно министр остановился на развитии сотовой связи. Цены на массовые тарифы в ближайшее время повышаться не будут, главный акцент будет сделан на качестве. Правительством утверждены минимальные стандарты скорости мобильного интернета, которых операторы должны будут достичь к 2030 году.

"Если сегодня у нас минимальный средний показатель в городе Минске областных центров мобильного интернета это 30 Мбит/с, то к 2030 году заложено достижение 135 Мбит/с. В сельской местности, соответственно, 7 Мбит/с сегодня и 30 Мбит/с по результатам следующей пятилетки", - привел цифры глава Минсвязи.

Для контроля выполнения этих стандартов готовятся поправки в КоАП, которые позволят штрафовать операторов за их недостижение.

Развитие инфраструктуры также идет полным ходом - уже сейчас в центре Минска запущена первая тестовая зона 5G.

"Мои коллеги замерили 800 Мбит/с. Это хороший результат. Без этой технологии сегодня никуда", - отметил министр.

При этом, следуя поручению Президента Беларуси, в стране сохранят и традиционные услуги связи, такие как проводной телефон, предоставляя гражданам свободу выбора.

Касаясь вопроса международного взаимодействия, Кирилл Залесский сообщил, что с 1 апреля 2025 года действуют комфортные тарифы в роуминге с Россией. Технические проблемы, возникшие осенью из-за мер безопасности, удалось решить.

"Сегодня уже внедрены те технические решения, которые позволяют человеку подтвердить то, что он человек. Фактически при прибытии сегодня в зону роуминга в России, мы сразу можем подключить мобильный интернет и пользоваться им в полном объеме. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день этот вопрос уже решен", - сообщил министр.