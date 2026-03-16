БГМУ открывает двери: как главный медицинский вуз страны готовит врачей будущего

До старта вступительной кампании меньше трех месяцев, но будущие абитуриенты уже присматриваются к вузам. Главный медицинский университет Беларуси открывает свои двери для тех, кто готов сделать первый шаг в профессию длиною в жизнь.

Белорусский государственный медицинский университет - это крупнейший центр подготовки медицинских кадров. Обучение ведется на 72 кафедрах, объединенных в 6 факультетов: лечебный, фармацевтический, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический и факультет военной медицины.

Общее число студентов превышает 5,5 тыс. человек. География обучающихся охватывает не только Беларусь, но и Китай, Узбекистан, Индию, Россию.

Сегодня обучение в БГМУ давно вышло за рамки лекций и конспектов. Будущие врачи оттачивают мастерство в симуляционных центрах, тренируются на виртуальных пациентах и еще до получения диплома погружаются в реальную клиническую практику на базах ведущих столичных больниц.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

"У нас обучается много клинических ординаторов (это как продолжение этапа дальнейшей последипломной подготовки иностранных специалистов), более 650 таких специалистов. Это те ребята, которые закончили наш университет, захотели остаться и специализироваться по тем или иным направлениям: хирургия, стоматология, акушерство-гинекология, другие какие-то направления".

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета

"Мне нравится много направлений, почти каждый предмет очень увлекателен. Мы много узнаем на занятиях, много проходим практико-ориентированного обучения, например, в новом практико-ориентированном корпусе. Здесь много кабинетов с различными методами оказания той же экстренной помощи. После третьего курса я устроилась работать медицинской сестрой в РНПЦ детской хирургии", - поделилась студентка Белорусского государственного медицинского университета Анна Бычко.

студентка Белорусского государственного медицинского университета Анна Бычко