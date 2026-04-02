БГПУ объединил педагогов из 5 стран для обмена опытом в развитии педагогических классов

Векторы развития образования. БГПУ имени Максима Танка стал 2 апреля эпицентром обмена передовым опытом. В вузе открылась VI Международная научно-практическая конференция, посвященная развитию профильных классов.

Белорусский государственный педагогический университет стал мощным интеллектуальным хабом. Международная научно-практическая конференция "Педагогические классы: опыт и перспективы" объединила тех, кто уже сегодня формирует образ учителя будущего. Масштаб впечатляет: порядка 300 участников из пяти стран. Это ученые, студенты, преподаватели из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

В программе запланирована работа семи интерактивных площадок: от кейс-марафонов и методических дайджестов до дискуссионных платформ.

"Сегодня мы имеем около 1 тыс. педагогических классов и групп, в которых обучаются почти 10 тыс. ребят. Мы имеем хороший фундамент, чтобы в педагогические вузы приходили уже подготовленные и мотивированные ребята", - отметил ректор БГПУ имени Максима Танка Александр Жук.

"Педагог - это ключевая фигура в любом обществе и любом государстве. Это стратегический ресурс государства, как говорит наш Президент, и нужно понимать, что от того, какие качества будут у нашего белорусского педагога, будет зависеть в принципе будущее государства", - подчеркнул замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай.