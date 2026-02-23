3.73 BYN
БГПУ станет площадкой для новых узбекско-белорусских образовательных инициатив
В Центре узбекской культуры Белорусского педуниверситета состоялось мероприятие, посвященное памяти сына Востока - Мухаммада Бабура, чье рождение произошло более 500 лет назад.
Его имя стало символом мужества, мудрости и творческого гения. Кроме того, на факультете дошкольного образования в скором времени планируется открытие и совместных образовательных программ с Джизакским университетом.
Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
"Узбекско-белорусской факультет эффективен, ведь там также обучают специальности "Дошкольного образование", то есть готовят преподавателей, а это сегодня очень важно в условиях Узбекистана. Руководство нашей страны внимательно следит за воспитанием детей. И дошкольное образование тоже одно из важных направлений в этом плане. Наши белорусские друзья нам очень хорошо помогают в подготовке кадров. Поэтому БГПУ - это символ дружбы между Узбекистаном и Беларусью".
Александр Францкевич, проректор БГПУ им. М. Танка:
"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка активно сотрудничает с университетами Узбекистана в области дошкольного образования, начального образования, психологии и инклюзивного образования. И мы будем расширять это сотрудничество и на другие направления. Мы реализуем стажировки, обмены, участие в конференциях и различных направлениях".
Также на факультете планируется открытие магистратуры совместно с Ташкентским государственным педагогическим университетом. К слову, ряд таких перемен связан с тем, что в Узбекистане пользуется популярностью белорусское дошкольное образование.