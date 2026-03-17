БГУ и МГТУ имени Баумана запускают новую программу подготовки высококлассных кадров

Белорусский государственный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве, которое открывает новую страницу в подготовке инженерных кадров Союзного государства. Уже в этом году стартует набор на уникальную программу по специальности "прикладная физика".

О том, как будут учиться студенты, почему выбран именно Бауманский университет и где будут работать выпускники, рассказал проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ, доцент, кандидат технических наук Виктор Кочин в "Актуальном интервью".

Подготовка высококлассных инженерных кадров - стратегическая задача для Беларуси, не раз озвученная главой государства. В условиях стремительно меняющегося мира и растущей роли технологий выбор партнеров становится ключевым. "Мы выбираем лучших партнеров, с которыми сможем реализовать эти программы. МГТУ является одним из таких ведущих российских вузов, которые готовят действительно много качественных специалистов", - подчеркнул проректор.

Совместная программа станет примером того, как два ведущих вуза объединяют компетенции для достижения общей цели.

Программа предполагает, что три года студенты будут учиться в Минске, один год - в Москве, в МГТУ имени Н. Э. Баумана. На выходе выпускники получат два диплома - БГУ и МГТУ им. Баумана. "Но дипломы дипломами, конечно, самое главное - это знания. Они смогут поучиться у лучших ученых этого университета, обзавестись новыми знакомствами. Учеба - это не только получение знаний, но и выстраивание цепочек", - пояснил Виктор Кочин.

Речь идет об отдельной специальности с отдельным набором. Планируется набрать 20 человек, которые гарантированно поедут в Москву. "Мир меняется быстро, каждый год меняются технологии. Поэтому у нас нет времени на раскачку, как говорит наш Президент. Набор будет осуществляться уже в этом году", - сообщил проректор.

Важный принцип программы - равный доступ для талантливых абитуриентов вне зависимости от их финансовых возможностей. "Естественно, обучение будет проходить только на бюджетной основе, потому что там мы закладываем различные стажировки. Для платников стоимость будет большая - проживание в Москве очень не дешевое. Государство в первую очередь заинтересовано в таких специалистах. Бюджетная форма даст равные возможности абсолютно для всех. Наша задача - чтобы учились лучшие из лучших, вне зависимости от финансовых возможностей", - подчеркнул Виктор Кочин.

Вопрос о месте работы будущих выпускников - один из ключевых. "Образование в университете - это не только получение профессии, это воспитание человека и личности. Очень важная часть обучения - подготовка патриотов нашей страны, которые будут гордиться страной и двигать ее вперед. Надеюсь, на выходе даже не будет стоять вопрос, где работать. Это должен быть естественный процесс", - уверен проректор.